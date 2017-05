Danes 7. dobrodelni Leo tek za Luko Kaplana

14.5.2017 | 08:50

Leo tek s prejšnjih let. (Foto: A. M., arhiv DL)

Dobrodelni Leo klub Novo mesto v sodelovanju z Lions klubom Novo mesto že sedmo leto zapored vabi na Dobrodelni LEO tek, ki bo potekal danes v novomeškem športno-rekreacijskem centru Portoval.

Tekaške preizkušnje ostajajo enake kot pretekla leta. V osrčju novomeških gozdov se boste lahko preizkusili v teku na 5 oz. 7 kilometrski razdalji, otroci pa v teku na 300 ali 800 metrov.

In komu boste lahko pomagali letos?

Sredstva, zbrana na letošnjem Dobrodelnem Leo teku, bodo namenjena novomeškemu dijaku Luki Kaplanu, ki ima od rojstva cerebralno paralizo. Do danes je Luka prestal zelo veliko zdravstvenih pregledov, terapij in operacij, vendar kljub temu ni izgubil volje do življenja in ljubezni do športa. Že od malih nog razvija svoja dobra področja in se ne obremenjuje s stvarmi, na katere ne more vplivati. Pri premagovanju vseh težkih trenutkov mu je pomagal šport. Ko je bil majhen, je igral nogomet, badminton, samostojno smučal... Vse do trenutka, ko je moral na operacijo kolka. Takrat so mu skrajšali desno nogo, zaradi česar danes ne more več izvajati športnih aktivnosti, vendar pa mu to ni vzelo veselja do športa. Danes obiskuje športne prireditve, je navdušen športni navijač in zbiratelj športnih dresov.

Smučanje Luki služi kot dokaz sebi in okolici, da lahko. Kljub veliki skrajšavi desne noge in dejstvu, da je njegova cela desna stran telesa veliko šibkejša od leve in skoraj neuporabna, ni nikoli izgubil upanja, da bo še kdaj lahko aktivno smučal. Pri podjetju, ki se profesionalno ukvarja s profesionalnimi meritvami in pripravo smučarske opreme, so že potrdili, da lahko s prirejeno opremo njegove telesne primanjkljaje nevtralizirajo. Izdelali mu bodo prilagojene smučarske čevlje in smuči.

Kot pravijo organizatorji, »nam je v čast, da mu bomo z zbranimi sredstvi lahko pomagali pri nakupu smučarske opreme, ki bo Luki omogočila, da se ponovno postavi na smuči in pokaže svetu, kaj vse zmore!«

L. M.