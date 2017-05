35-letni športni plezalec iz Kočevja padel z ruševin gradu in umrl

14.5.2017 | 07:30

Plezalna pot na Fridrihštajn, kot jo je moč videti v letaku na spletni strani Občine Kočevje (Foto: Občina Kočevje)

Včeraj ob 13.45 je pohodnik na razgledni točki gradu Fridrihštajn na območju Kočevja naletel na športnega plezalca, ki je plezal po ruševinah gradu, padel v globino in se smrtno poškodoval. Posredovali so reševalci GRS Ljubljana, ki so preminulega plezalca (šlo je za domačina) prenesli do vozila pogrebne službe. Na kraju so bili prisotni reševalci NMP Kočevje.

Sicer je znano, da po stenah Fridrihštajna urejena plezalna pot, ki nosi oznako "zelo zahtevna". Začne se v vznožju zahodne stene, nameščenih je 30 klinov in 45 m pletenic.

Maja Ciperle Adlešič s PU Ljubljana je za Dolenjski list povedala, da so bili o policisti o tem, da so na območju gradu Fridrihštajn v Kočevju našli mrtvega moškega, oni obveščeni včeraj nekaj pred 14. uro. "Posredovali so policisti, ki so z zbranimi obvestili ugotovili, da je 35-letni moški plezal po plezalni steni v smeri "gradu Fridrichstain". Pri plezanju že proti zgornjem robu stene mu ju na privezu zdrsnilo, pri tem pa se je huje poškodoval na ostrem predmetu (cepinu)," je povedala in dodala, da so truplo pokojnega odpeljali na ISM Ljubljana, kjer bodo opravili obdukcijo.

Cev se je staknila

Sinoči ob 21.12 je v stanovanjskem bloku na Šegovi ulici v Novem mestu voda zalila tri stanovanja. Gasilci GRC Novo mesto so zaprli vodo v bloku in ugotovili, da je vzrok zalivanja staknjena cev pri pralnem stroju v enem od stanovanj.

Gori poslopje

Uprava RS za zaščito in reševanje poroča tudi o tem, da je danes okoli ob pol šestih zjutraj zagorelo gospodarsko poslopje v vasi Vrhovo pri Mirni Peč. Več informacij o tem požaru še ni znanih.

J. A.

Galerija