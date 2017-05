Rokometaši Krke in Rika klonili, v Dobovi zmagali Trebanjci

14.5.2017 | 08:00

Utrinek s tekme med Gorenjem in Krko. (Foto: MRK Krka)

Gorenje Velenje - Krka 31:28 (16:13)

Rokometaši novomeške Krke so sinoči v 7. krogu končnice v ligi za prvaka v velenjski Rdeči dvorani na predzadnjem gostovanju v sezoni z odlično in borbeno predstavo skorajda spravili rokometaše Velenja na kolena, a jim je v finišu tekme zmanjkalo nekaj športne sreče. Zmaga je ostala v Velenju, rezultat je bil 31: 28 ( 16:13), so sporočili iz novomeškega kluba.

Krkaši so tekmo začeli dobro in dokazali, da so enakovreden nasprotnik drugouvrščeni ekipi Gorenja. Z gostitelji so se praktično do konca prvega polčasa izmenjavali v vodstvu, tik pred potekom prvega dela srečanja pa so Velenjčani izkoristili nekaj napak krkašev in na velik odmor odnesli tri gole prednosti ( 16:13). Velenjčani v drugi polovici tekme niso blesteli, a so si v šesti minuti nadaljevanja priigrali štiri gole prednosti (19:15), zalogo pa navzlic številnim nihanjem v svoji igre zadržali do konca dvoboja, čeravno so jim varovanci trenerja Mirka Skoka ves čas dihali za ovratnik in se jim slabi dve minuti pred koncem tekme približali na le gol zaostanka (28:29).

V domači ekipi je bil strelsko najbolj razpoložen Matjaž Brumen z osmimi, v gostujoči pa Grega Okleščen s šestimi goli.

Velenjska ekipa bo v prihodnjem krogu v petek, 19. maja, gostovala v Škofji Loki, novomeška pa bo dan kasneje gostila Riko Ribnico.

O prvih vtisih po tekmi pa Jernej Furdi, MRK KRKA:

"Lahko rečem, da smo igrali dobro in da smo se držali navodil trenerja. Škoda res za točko ali celo zmago, ki so nam jo pred nosom odvzeli domačini, po drugi strani pa sem vesel, da smo prikazali res odlično partijo v končnici. Če bomo s takim pristopom odigrali tudi tekme, ki prihajajo, potem lahko računamo na še kakšno točko. Sem pa vesel, da sem prvič po operaciji kolena spet stopil na parket."

Sodnika: Marko in Matjaž Pirc- Kozina

Gorenje Velenje: Baznik, Ferlin, Zaponšek, Cehte 5, Medved 6 (1), Haseljić, Tajnik, Stojnić 1, Toskić 4, Mitrović 3, Potočnik 3, Golčar, Mazej, Gams 1, Nosan, Brumen 8 (6).

MRK Krka: Nunčič, Tomić, L. Rašo 4, Jurečič 3, Lavrič, Didovič 3, Okleščen 6, Furdi 1, Pršina, Irman 3, Jakše 3, D. Rašo, Bezgovšek, Matko 5 (5), Klobčar.

Sedemmetrovke: Gorenje Velenje 7 (7), Krka 5 (5).

Izključitve: Gorenje Velenje 10, Krka 8 minut.

Riko Ribnica - Celje Pivovarna Laško 28:29 (12:14)

Celje Pivovarna Laško je na derbiju 7. kola Lige NLB za prvaka gostoval v Ribnici in si priigral 6. zmago v državnem prvenstvu (29:28).

Celjani so na izjemno vročem igrišču v Ribnici dosegli šesto zmago v končnici za prvaka, po pravi drami pa je zmagoviti gol v zadnji minuti prispeval Blaž Janc, so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije.

Izbranci gostujočega trenerja Branka Tamšeta so bili večji del prvega polčasa v zaostanku. V 23. minuti je ta znašal kar tri gole (8:11), v končnici prvega dela pa so zaigrali sijajno in z dvema goloma Tilna Kodrina ter po enega Boruta Mačkovška in vratarja Ivana Gajića na velik odmor odšli z dvema goloma prednosti (14:12).

V drugem polčasu so si v 36. minuti priigrali štiri gole prednosti (19:15), lepe zaloge pa jim ni uspelo zadržati. Ribničani so jim ob podpori glasnih navijačev vse bolj grozili in v 53. minuti po golu Jana Grebenca izid znova izenačili (26:26). Le dve minuti kasneje je slovenski reprezentant, ki se bo poleti preselil v Velenje, gostitelje popeljal do vodstva s 27:26, v izjemno dramatični končnici pa je bilo več modrosti na strani izkušenejših Celjanov. Zmagoviti gol pa je prispeval Janc.

Dobova: Trimo Trebnje 24:26 (14:14)

J. A.