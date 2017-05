V Revozu še niso usposobili računalnikov

1h nazaj Oceni Kr en

Joj.....joj.... Kako napačne informacije zaokrožijo po vseh medijih...... Računalniki se niso zaklenili ampak so se upočasnili in blokirali na momente..... Dokler niso v Franciji resetiral sistema in pol se je sesulo dokončno....Napis je bil kar v angleščini, so pa na enem računalniku kliknili na prevod v hrvaščino ker angleško niso dobr razumeli prebrat.... ;) In dopoldanska izmena je prišla v službo, čeprav je bilo že jasno ponoči da ne bodo nič zrihtal par dni..... V pondelk bodo mogoče le zalaufal..... Aja pa na udaru je bila predvsem montaža, karosernica in lakirnica delali skoraj nemoteno......