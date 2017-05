FOTO: Lionsi iz Trebnjega bodo kupili dva računalnika, prilagojena za slepe in slabovidne

14.5.2017 | 11:40

Janez Kermc in David Fortuna

Trebnje - Včeraj je Lions klub Trebnje organiziral dobrodelni športni dogodek, na katerem so zbirali denar za slepe in slabovidne. Na tekaško stezo trebanjskega športnega parka je prišlo kar nekaj članov omenjenega kluba, pa tudi članov drugih športnih organizacij iz soseščine ter rekreativcev, ki jim je mar za soljudi.

Mnogi od njih so vsaj nekaj metrov pretekli z zavezanimi očmi ter tako izkusili, kakšno je življenje slepih in slabovidnih. Iz prve roke sta ga predstavila tudi predsednik Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Novo mesto Janez Kermc ter David Fortuna iz Zagorice pri Velikem Gabru.

Kot rečeno je bila prireditev, ki jo je spretno moderiral Matej Mlakar, dobrodelna - iz Lions kluba Trebnje so sporočili, da bodo nabavili dva računalnika, prilagojena za uporabo slepih in slabovidnih.

Ambasadorji dogodka so bili: alpska smučarka Vanja Brodnik, triatlonec Matej Markovič, aktivna športnika Lana Grandovec Markovič in Alen Štritof.

Nekaj foto utrinkov z dogodka, na katerem sta v glasbenem programu blesteli Maja Marinčič in Julija Kolenc, pa v galeriji.

Foto in tekst: J. A.

Galerija