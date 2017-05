FOTO: Večina na izlet, nekateri pa neuradno na zmago

14.5.2017 | 12:20

Foto: I. Vidmar

Sevno - Skoraj še enkrat več kot lani, kar 120 gorskih kolesarjev se je včeraj zbralo na štartu 33 km dolge proge drugega gorskokolesarskega festivala Bajkafest v Sevnem. Preizkušnja ni imela tekmovalnega značaja, čeprav so jo nekateri vzeli tudi kot tako, večina pa se je na pot odpravila v izletniškem tempu.

Organizatorji pod vodstvom zagnanega Jožeta Zupančiča so poleg maratona pripravili tudi bogat spremljevalni program in med drugim postavili tudi tako imenovano pump progo v dvorani, na kateri so se v veščinah obvladovanja valovitega terena preizkusili tako izkušeni gorski kolesarji kot tudi začetniki in celo otroci na poganjavčkih.

Proga gorskega kolesarskega maratona Bajkafesta je dolga 33 km in poteka pretežno po gozdnih in poljskih poteh v okolici Novega mesta, skupna višinska razlika pa znaša 800 m.

