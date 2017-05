Srbsko kulturno društvo praznovalo desetletnico delovanja

14.5.2017 | 16:45

Foto: I. Vidmar

Novo mesto - Srbsko kulturno društvo Novo mesto je sinoči v Kulturnem centru Janeza Trdine pripravilo prireditev ob desetletnici delovanja, kjer so se predstavile vse sekcije društva od orkestra pa do folklornih skupin - otroške, mladinske in veteranske. Društvo so pred desetimi leti ustanovili, da bi ohranjali nacionalno in kulturno identiteto srbske etnične skupine v Sloveniji ter spodbujali njene kulturne, izobraževalne in informativne dejavnosti ter razvoj.

Srbsko kulturno društvo združuje predvsem predstavnike srbske etnične skupine, ki živijo na območju Novega mesta in je vključeno v Zvezo srbskih društev Slovenije. Med drugim skrbi tudi za dopolnilni pouk srbskega jezika za osnovnošolske otroke.

I. V.

Galerija