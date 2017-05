Urbanka na balanci in Pripelji srečo v službo po novomeško

14.5.2017 | 14:15

Ogled problemov kolesarskih poti pri krožišču v Bršljinu. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Pripelji srečo v službo je projekt Slovenske kolesarske mreže in Urbanističnega inštituta Republike Slovenije, v katerega so se tudi letos vključili člani Novomeške kolesarske mreže, ki so v petek skupaj z novomeško Pisarno celovite urbane prenove, ki ima začasen sedež v izpraznjenih prostorih nekdanje Murine trgovine, pripravili dogodek Urbanka na balanci, na katerega so povabili tako predstavnike občine, Razvojnega centra kot tudi urbaniste, ki se ukvarjajo z načrtovanjem urbanističnega razvoja Novega mesta.

Člani Novomeške kolesarske mreže s predsednikom Markom Arnušem na čelu so se najprej skupaj s Tomažem Praznikom, višjim svetovalcem za pripravo prostorskih aktov na Mestni občini Novo mesto, zapeljali po mestu in se podrobneje seznanili z največjimi težavami kolesarske infrastrukture.

Kot je na okrogli mizi, ki je sledila ogledu mestnih kolesarskih poti, dejal Marko Arnuš, je največji problem, da so kolesarske steze, kjer sploh so, pogosto prekinjene. Večina jih je zgrajenih le ob novejših trgovskih centrih, ki so morali zanje poskrbeti, da so dobili dovoljenje za gradnjo. Tomaž Praznik je ob tem dodal, da so pogosto vzrok za prekinitev kolesarskih stez tudi težave s pridobivanjem zemljišč od zasebnih lastnikov, pa tudi obstoječa infrastruktura, kot so podzemni rezervoarji ob bencinskih servisih, podzemne garaže ob Seidlovi cesti in podobno, ki praktično onemogočajo gradbene posege ob cestišču.

V zadnjih letih je bilo kar nekaj črnih točk na kolesarski infrastrukturi v Novem mestu odpravljenih že v okviru rednih vzdrževalnih del na na cestah, še nekaj pa jih bo prišlo na vrsto v kratkem, na žalost mestnih kolesarjev pa se od predvolilnih in kasnejših obljub, da bo mesto vsako leto dobilo kilometer kolesarskih stez, ni zgodilo nič.

Podrobneje so se udeleženci okrogle mize posvetili težavam na Seidlovi cesti, kjer je Radovan Nikić iz urbanističnega podjetja Acer predlagal nekatere možne rešitve, ki jih bodo v naslednjih dneh še preverili.

Cilj projekta Pripelji srečo v službo je vzpodbuditi čim več ljudi, da bi se namesto z avtomobili na delo vozili s kolesi. Pri tem bi morali z različnimi vzpodbudami sodelovati tudi delodajalci, a večina podjetij ob številnih parkirnih mestih, namenjenih avtomobilom, ne premorejo niti enega stojala za kolo.

Precej več ljudi bi se vozilo na delo, v šolo in po opravkih s kolesom, če bi bila kolesarska infrastruktura bolje urejena, če bi bilo to početje bolj varno, kar bi bilo le ob zgledno urejenih kolesarskih stezah, tako pa predvsem starejši ljudje in otroci pogosto za vožnjo s kolesi uporabijo pločnike, kjer so precej bolj varni kot na cesti, a s tem ogrožajo pešce.

Tomaž Praznik je med prvimi večjimi pridobitvami za kolesarje v Novem mestu napovedal gradnjo kolesarske steze, ločene od regionalne ceste, ki bo povezovala Žabjo vas in Ločno. Da gredo stvari, kar se tiče odnosa mestne politike in občinske uprave do kolesarjev, na boljše, pa dokazuje tudi njegova ugotovitev, da skoraj ni sestanka na temo urbanizma in prometa na občini, da na njem ne bi govorili tudi o kolesarjih, kar se še pred par leti ni zgodilo nikoli.

I. Vidmar

Galerija