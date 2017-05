FOTO: Na Prepihu se je zabavala večtisočglava množica

14.5.2017 | 16:00

Gornja Težka Voda - Na Prepihu nad Novim mestom se je v zgodnjih nedeljskih urah končal še en vikend glasbe in zabave. Začelo se je s Petkovo pumpo radia Veseljak, ki je na Dolenjskem proslavila svoj deseti rojstni dan, in nadaljevalo s še večjim sobotnim žurom, Aktualovo galamo, na kateri je množico navduševal kralj dalmatinske glasbe Dražen Zečić.

Na Gorjance se je v petek zvečer vila dolga kolona avtomobilov, iz registrskih tablic pa je bilo razbrati, da je drugi Vikend na Prepihu privabil ne le Dolenjce ampak tudi Belokranjce in Posavce, marsikdo se je pripeljal tudi od drugod.

Priljubljena radijska veselica Petkova Pumpa se je odvila po preverjenem receptu. Oder je prvi zasedel ansambel Stil, v prvem delu večera pa so za dobro voljo obiskovalcev in obilje plesnih ritmov skrbeli še Nalet, Skater, Boštjan Konečnik in Gamsi. Da se razgreta množica med nastopi ne bi ohladila, sta skrbela didžeja Johny in Boštjan, malo po polnoči pa je bil že čas za torto, saj je Petkova pumpa v teh dneh praznovala svoj deseti rojstni dan. Vse najboljše je zapela nepogrešljiva voditeljica oddaje Nina Cestnik Pavlič, kmalu pa sta ji pritegnila tudi dobro razpoložena didžeja in množica pod odrom. Večer se je prevesil v jutro in zabavo sta h koncu pripeljali Špela Grošelj in Saša Lendero.

Tudi nekaj dežnih kapelj, ki so padle okoli ene ure, obiskovalcev ni prestrašilo, še manj pregnalo, in množica je vztrajala do konca oz. do druge ure zjutraj. Ko so zadnji zadovoljni obiskovalci zapuščali prizorišče, ki so se nanj vrgli čistilci, saj ga je bilo pripraviti na skorajšnje nadaljevanja zabave.

V soboto zvečer se je na Aktualovi galami zbrala še večja množica, saj ima dalmatinska glasba na Dolenjskem res veliko privržencev, Dražen Zečić pa je ime, ki se mu ljubitelji romantičnih besedil in čustvenih melodij res težko uprejo. Splitčan, ki bo letos praznoval 50 let, je svoj sloves in pričakovanja množice upravičil ter je nastop pred navdušenim občinstvom potegnil krepko čez dogovorjeni dve uri. Pred koncertom in v premoru sta razgrete obiskovalce na delovni temperaturi ohranjala odštekana in simpatična Aktualova voditelja Dean in Anita in ob koncu marsikdo kar ni mogel verjeti, da je ura že krepko po drugi zjutraj.

Na koncu so bili zadovoljni vsi, tako obiskovalci kot organizatorji, ki so v prireditvenem šotoru v dveh dneh našteli okoli 5.000 udeležencev in čeprav je bilo na Prepihu ves čas res veselo in energično, sta oba večera minila brez kakršnegakoli omembe vrednega incidenta.

B. B. foto: Sašo Švigelj

