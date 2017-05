Najboljša salama je bila Bizjakova

14.5.2017 | 17:30

Najboljši trije na finalu slovenskih salamiad: z leve proti desni Tone Gorenc, Damjan Bizjak in Marjan Hočevar.

Vzorci desetih najbolje ocenjenih salam.

Straža - Že drugič zapored je sinoči v Straži potekal finale slovenskih salamiad, ki ga je v sodelovanju z domačo občino in straškimi vinogradniki pripravilo tukajšnje turistično društvo. Najboljša je bila salama Damjana Bizjaka iz Leskovca pri Krškem, drugo mesto je osvojil Tone Gorenc iz Vinice pri Šmarjeti, tretji pa je bil Marjan Hočevar iz Gorenje Gradišča pri Šentjerneju.

»Z izdelovanjem salam se ukvarjam že kar nekaj let. Delam v Društvu suhomesnatih dobrot iz Leskovca pri Krškem in v našem društvu se učimo, delamo in si delimo izkušnje. Na podlagi izkušenj nastane dobra salama, seveda pa je v izdelavo potrebno vložiti veliko truda,« je po razglasitvi zmagovalcev dejal Bizjak, ki je prejel oceno 52,6 točk.

V finale se je uvrstilo deset odstotkov vzorcev, ki so bili najbolje ocenjeni na predhodnih lokalnih salamiadah. Strokovna ocenjevalna komisija, ki so jo sestavljali Mirjan Kulovec, Milan Vrščaj, Drago Košak, Damjan Matko, Dean Kokot in Braco Miroševič, je tako pod drobnogled vzela 77 salam. »Pri vsaki prvo ocenjujemo zunanji izgled, potem prerez, vonj in okus. Moram povedati, da so salame v zadnjem času zelo dobre, še posebno na državnem prvenstvu,« je dejal Kulovec, predsednik ocenjevalne komisije.

Za najboljšo trojico salamarjev so se do desetega mesta zvrstili: Silvo Vide, Andrej Košmrlj, Katja Žura, Grm Novo mesto Dejan Smolič, Gostišče Felicijan, Stane Pirnar in Marko Luzar.

Besedilo in fotografije: R. N.

starejši najprej

Komentarji (2) 4h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni piko Kaj je princesa bolj pomembna kot ostali udeleženci in zmagovalci? Presega mejo res. Dejte že nehat s tem princesovanjem vsepovsod. Neokusno. 3h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni urko ma kaj ima prinesa sploh veze s salamami? Lepo vas prosim. Prisla samo na začetek in takoj odsla, ima svojo cvickarijo pa naj tam bo, salamiado pa pusti pri miru.