Zgorelo ostrešje gospodarskega objekta pri Plavčevih

14.5.2017 | 19:00

Popoldne je bila večina ožganega ostrešja že odstranjena. (Foto: J. A.)

Danes zjutraj ob 5.25 je v naselju Vrhovo pri Mirni Peči gorelo ostrešje gospodarskega poslopja pri družini Plavec. Kot so sporočili iz novomeškega centra za obveščanje, so iz objekta domačini sami rešili večino živali. Gasilci GRC Novo mesto, PGD Mirna Peč, Jablan, Globodol in Hmeljčič so požarno zavarovali sosednji objekt in požar, ki je zajel ostrešje v velikosti okoli 18 x 6 metrov, pogasili ter nudili pomoč lastniku pri odpravi posledic. Ogenj je ostrešje popolnoma uničil. Vzrok in višino škode bodo ocenili pristojni.

Trčila sta

Ob 10.19 sta na glavni cesti pri Kompoljah na območju Sevnice trčili osebni vozili. Posredovali so gasilci PGD Sevnica, ki so zavarovali kraj prometne nesreče, odstranili vozili in očistili vozišče ter nudili pomoč reševalcem NMP Sevnica, ki so eno osebo prepeljali v SB Brežice.

J. A.