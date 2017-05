Yaskawa Ristro poslovala na predlanski ravni

15.5.2017 | 12:15

llustrativna fotografija (Vir: yaskawa.co.jp)

Ribnica - Ribniška Yaskawa Ristro je v poslovnem letu, ki se je izteklo konec februarja letos, ustvarila rahlo rast prihodkov, ki so presegli 30 milijonov evrov. Po podatkih uprave so preteklo poslovno leto končali z dobičkom, ki pred obdavčitvijo znaša približno dva milijona evrov, kar je nekoliko manj od primerljivega predlanskega izida.

Iz Yaskawe Ristro, ki zaposluje nekaj več kot 130 ljudi, so za STA sporočili, da so število zaposlenih lani povečali za 15, v novem poslovnem letu pa nameravajo število teh okrepiti še za približno pet odstotkov. Ob koncu novega poslovnega leta si sicer obetajo podoben poslovni izid kot v preteklem letu, so dodali.

Ribniški podjetji Yaskawa Slovenija in Yaskawa Ristro sta sicer v lasti japonske korporacije Yaskawa Electric, največjega svetovnega proizvajalca industrijskih robotov. Yaskawa Slovenija prodaja na trgih Slovenije in nekdanje Jugoslavije, Yaskawa Ristro pa združuje inženiring ter proizvodnjo in podpira vsa Yaskawina evropska hčerinska podjetja.

Yaskawa Slovenija je ustvarila lani 4,7 milijona evrov prihodka, kar je za petino več kot predlani. Pristavili so, da si Yaskawa Slovenija, ki zaposluje šest ljudi, letos obeta prihodke na približno lanski ravni. Novih zaposlitev letos ne načrtujejo.

Sicer v Yaskawi Ristro stalno razvijajo nove projekte. Pri teh so opozorili na razvoj nove generacije t. i. pozicionerjev, ki so ga ocenili na pol milijona evrov, in na projekt "pametne specializacije" GOSTOP, za katerega so namenili približno 200.000 evrov.

Glede naložbe v približno 25 milijonov evrov vredno Yaskawino novo tovarno v Kočevju, ki jo bo država podprla s 5,6 milijona evrov, so navedli, da je priprava projekta tovarne robotov v polnem teku. Zanjo pridobivajo gradbeno dovoljenje in se pripravljajo na začetek gradnje. Vse dejavnosti potekajo po načrtu in še vedno velja, da bodo graditi začeli v jeseni. Zagon proizvodnje načrtujejo leto kasneje, so še zapisali.

Japonska korporacija Yaskawa Electric, največji svetovni proizvajalec industrijskih robotov, je leta 1994 prevzela v Nemčiji delujoče slovensko podjetje Motoman Robotec, leta 1996 pa so v Ribnici ustanovili podjetje za proizvodnjo robotskih celic Yaskawa Ristro. Za novo tovarno robotov v Kočevju so v Ribnici letos ustanovili podjetje Yaskawa Europe Robotics, razvoj in proizvodnja robotov.