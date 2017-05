Sandi Markl oktobra prevzema rokometaše Dobove

15.5.2017 | 10:50

Dobova - Ko se je z mesta glavnega trenerja članske ekipe MRD Dobova poslovil Aleš Sirk, so vsi nestrpno čakali odločitev o tem, kdo bo v naslednji sezoni prevzel vodenje ekipe in zdaj je jasno, da je to Sandi Markl.

"Gre za domačina, ki dobro pozna našo ekipo in igralce. Prizadevali smo si, da vodenje prepustimo nekomu, ki ve kaj ima v rokah in zna sprejemati prave odločitve. Sandi se lahko pohvali z desetimi leti trenerskih izkušenj v RK Krško, kjer je vodil vse selekcije. Trikrat je bil državni prvak v selekcijah U13, U15 in U21, dve leti pa je vodil člansko ekipo v 1 SRL. Svojo trenersko pot uspešno nadaljuje v reprezentanci, kjer vodi ekipo U17. S temi fanti se bo v mesecu juliju udeležil olimpijskih iger mladih v Madzarskem Györ-u.," je sporočil Jaka Krivec.

Od leta 2015 je član Slovenske moške članske reprezentance, kjer skrbi za video analize. Ekipo je spremljal na svetovnem prvenstvu v Qatarju 2015, na Evropskem prvenstvu na Poljskem 2016 in na Olimpijskih igrah v Riu 2016. Pred kratkim pa je bil tudi na SP v Franciji, kjer je naša reprezentanca zabeležila svoj največji uspeh v zgodovini. Tako v njegovi vitrini danes visi bronasta medalja s svetovnega prvenstva.

"Veseli smo, da bo v naš klub prinesel bogate izkušnje, ki jih je pridobival na najvišjih tekmovanjih. Ekipo bo prevzel s 1. oktobrom, pomočnik trenerja pa ostaja Damjan Radanovič," je še v sporočio za javnost zapisal Krivec.

Izjava Sandija Markla:

"Najprej bi se zahvalil upravi kluba za zaupanje. Odločitev ni bila težka saj smo hitro našli skupni interes. Dobova je zadnja leta postala prepoznavna rokometna sredina z ambicionznimi cilji in publiko ki živi za rokomet.Trenutno smo v fazi sestavljanja ekipe za naslednjo sezono, zato bi o konkretnih ciljih govorili v avgustu, ko bo ekipa do konca formirana. Sigurno si bomo cilje postavili visoko saj le tako lahko strmimo k napredku ekipe in kluba. Klub mora dati velik poudarek tudi delu z mladimi, saj bo le tako lahko deloval v prihodnosti ... Moramo razviti nove Hotkote, Blaževiče ..."

J. A., foto: Jaka Krivec