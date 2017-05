Turkova v Termah pripravila razstavo Šola zdravja

15.5.2017 | 08:05

Metoda Turk pred svojimi slikami v šmarjeških Termah.

Šmarješke Toplice - Ljubiteljska slikarka iz Šmarjeških Toplic je ob 4. slovenskem srečanju skupin Šola zdravja v Termah Šmarješke Toplice pripravila na ogled priložnostno razstavo svojih del z naslovom Šola zdravja. Tudi sama je že od vsega začetka, to je sedem let, članica šmarješke skupine.

Turkova se je predstavila s 37 slikami v akrilni in akvarelni tehniki, kjer pridejo do izraza njene žive in drzne kombinacije. Izbrala je različne teme, od lotosovega cveta, ki krasi jezerce šmarjeških Krkinih term in je njegova posebnost, do različnih drugih rož, njeni izbrani motivi so pokrajine iz bližnjega okolja - Bele Cerkve, Otočca, Novega mesta. Turkova, ki je zadnje čase bolj dejavna v Društvu likovnikov Trebnje, je zadovoljna, da si je razstavo ogledalo veliko gostov hotela, pa tudi udeležencev srečanja Šola zdravja iz vse Slovenije. Pohvale ji dajejo potrditev, da dela dobro, pravi.

Vseskozi se izobražuje in nedavno se je vrnila iz šole ustvarjalne delavnice nad Piranom, ki jo je vodila Ana Cajnko. Rada pa obiskuje tudi likovne kolonije in prav kmalu bo sodelovala na eni v Trebelnem. Turkova za letos načrtuje še udeležbo na likovni koloniji Slovenci v Tuzli - lanska izkušnja, ko je bila prvič, je bila zanjo nepozabna in lepa, pravi.

Besedilo in foto: L. Markelj

