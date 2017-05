Sam splezal iz grape do reševalcev; voda v šolski telovadnici

15.5.2017 | 06:55

Sinoči ob 22.59 uri je pri kraju Javorovica, občina Šentjernej, voznik štirikolesnika zapeljal v grapo okoli 80 metrov globoko. Poškodovani voznik se je sam povzpel do ceste, kjer so ga oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto in ga odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šentjernej so pomagali reševalcem pri oskrbi poškodovanega voznika, se z vrvno tehniko spustili do motorja in odklopili akumulator, postavili motor na kolesa ter preprečili iztekanje motornih tekočin.

Poplave meteorne vode

Ob 18.37 sta v Stopičah, občina Novo mesto, meteorna voda in blato zamašila jaške na parkirišču osnovne šole, voda pa je delno poplavila telovadnico osnovne šole. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Stopiče so očistili jaške in v prostoru posesali vodo. O dogodku so bili obveščeni pristojni.

Ob 18.55 je v Ulici Mirana Jarca v Novem mestu meteorna voda poplavila bivalne kletne prostore dveh stanovanjskih hiš. Gasilci GRC Novo mesto so očistili meteorne jaške, iz objektov izčrpali vodo in očistili prostore.

Podrto drevo na cesti

Ob 18.32 je v Ragovski ulici v Novem mestu podrto drevo oviralo promet. Dežurni delavec cestnega podjetja je drevo razžagal in odstranil.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RODINE PRI ČRNOMLJU .

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 7.00 do 8.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŽNA, TP LEŠNICA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 9.00 do 10.00, zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. SUHADOL;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JEVŠEVEC.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠENTLOVRENC na izvodu PRAPREČE in NOVO NASELJE PROJE;

- od 8.00 do 11.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SVETINJE na izvodu ŠMAVER.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes od 8. do 9. ure zaradi rednih vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Videm SDK izvod Blok 3 in Krško Kurirska izvod Delavska ulica preko ceste.

M. K.