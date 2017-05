Akcija uspela - pri Rangusovih nova streha, a denar še potrebujejo

15.5.2017 | 10:05

Prekrivanje strehe.

Mihovica pri Šentjerneju - V Mihovici, vasi malo pred Šentjernejem, stoji stara hišica. V njej živita mama in hči, 55-letna Marija in 35-letna Sabina. Težko se prebijata iz meseca v mesec, saj je mama invalidsko upokojena, hčerka pa duševno bolna. Zato sta še kako hvaležni Območnemu združenju Rdečega križa (OZRK) RKS Novo mesto, na katerega sta se obrnili s prošnjo, da jima pomaga prekriti streho njunega doma, česar sami nikoli ne bi zmogli.

Pretekli teden je akcija uspela, dež že pada po novi kritini. Kot pravi sekretarka na OZ RK Novo mesto Barbara Ozimek, jim je donacijsko uspelo dobiti ves material. V akcijo so se vključila podjetja: Gozdno gospodarstvo Novo mesto (darovalo les), Ursa Slovenija (izolacijo), Bramac, strešni sistemi (kritino), krovstvo Tršinar (ugodno opravilo vsa dela) in Ključavničarstvo Kovačič (žlebove). Vse stroške vseeno ni uspelo pokriti z donacijami, zato še zbirajo sredstva za pokritje izdatkov v zvezi z akcijo, ki je v celoti stala 3.173 evrov - manjka še 800 evrov, kar še zbirajo na posebnem računu - TRR: SI56 0297 00259477 202, referenca SI00-903053, Območno združenje RK Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 54a.

»Hvala vsem, ki ste prispevali na poti do nove strehe družine v Šentjerneju,« v imenu mame in hčerke, Marije in Sabine, pove Ozimkova in doda, da so glavnino prispevale krajevne organizacije RK, tudi šentjernejski župan Radko Luzar se je odpovedal eni svoji »plači«, nekaj so prispevali posamezniki. V prihodnjih dneh naj bi uredili še drenažo okrog hiške, ki je nujna zaradi vlage - tu je pomoč obljubila Občina Šentjernej s »svojim« podjetjem, Ekološko družbo Šentjernej.

L. Markelj, foto: B. Ozimek