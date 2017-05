V Beli krajini zmagoslavje Kutnerja, ki prevzema vodstvo v skupnem seštevku

15.5.2017 | 09:10

Luka Kutnar

Bogo Gajser

Jan Pancar

Stranska vas pri Semiču - V Stranski vasi pri Semiču je bila včeraj tretja dirka AMZS državnega prvenstva v motokrosu. Na eni najbolj tehnično zahtevnih motokros stez so najboljši slovenski in hrvaški motokrosisti poskrbeli za spektakel, kljub odsotnosti Tima Gajserja in Klemena Gerčarja, ki sta tretjo dirko za državno prvenstvo izpustila zaradi poškodb, so sporočili iz AMZS. V kraljevi kategoriji MX Open je z odlično predstavo slavil Luka Kutnar pred Jako Možetom in Anejem Dopliharjem, v kategorji MX2 se ni pustil ugnati mladi Jan Pancar.

Tudi ob odsotnosti Gajserja, Gerčarja, bratov Irt in Aljoše Molnarja, ni bilo presenečenj. Luka Kutnar je letos že dvakrat pokazal, da je izjemno hiter in tokrat je v velikem slogu privozil dvojno zmago, saj se ni pustil pokoriti niti legendarnemu dolenjskemu motokrosistu Jaki Možetu. Ta je posebej za to priložnost natopil na tej dirki in dokazal, da še vedno zna peljati hitro. Može je v obeh vožnjah končal na drugem mestu, kar je tudi na koncu pomenilo, da je nasmejan stopil na stopničko tik pod vrhom. Tretjega mesta se je razveselil Anej Doplihar.

Kategorija MX2

Kategorija MX2 je postregla z odličnim dirkanjem, saj je Jan Pancar, sicer član Yamahine mladinske tovarniške ekipe za EMX, uprizoril pravi lov na prvo mesto iz ozadja, ko je drugem zavoju na spolzkem delu proge padel in nato štartal iz zadnjega mesta. V drugo mu je štart in prvi krog dosti bolje uspel in je zanesljivo slavil pred hrvaškim kolegom Luko Crnkovičem. Tretje mesto je osvojil Miha Bubnič, ki je se je tokrat dobro vmešal v boj z Luko Crnkovičem in Miranom Kovačičem.

»Proga je zelo tehnična in v takem težko izkoristiš moč motorja ter nadoknadiš izgubljeno zaradi slabega štarta, ampak vseeno sem vesel. Zame je to odličen trening pred odhodom v Francijo, kjer bo naslednja dirka za evropsko prvenstvo«, je povedal Jan Pancar. V kategoriji MX125 je Luka Milec po smoli, ki jo je imel na prejšnji dirki državnega prvenstva, tokrat zanesljivo osvojil obe vožnji in zmagal z veliko prednostjo.

Najmlajši tekmovalci

Najmlajši motokrosisti v kategorijah MX 50 in MX 65 so nastopali le za pokalno, oziroma amatersko tekmovanje. Tudi tokrat zaradi prekrivanja evropskih dirk niso vozili naši najboljši, ker pa je dirka štela tudi za hrvaško prvenstvo, voznikov na štartnih rampah ni manjkalo. V razredu MX 50 je zmagal Miha Vrh, v razredu MX 65 pa Žiga Grebenc. V kategoriji MX 85 je Gal Hauptman suvereno zmagal in poskrbel za navdušenje publike z atraktivnimi prehitevanji. V tej kategoriji smo sicer videli tri štarte, saj je bila prva vožnja zaradi padca hrvaške tekmovalke Mije Ribić in posredovanja zdravnikov na stezi prekinjena z rdečo zastavo. Na srečo ni prišlo do hujše poškodbe. Ob tem velja omeniti tudi edino slovensko žensko predstavnico Klaro Sršen, ki tekmuje v članski kategoriji in na domačih dirkah pili formo za dirke ženskega evropskega prvenstva.

Veterani

V veteranskih kategorijah ni bilo presenečenj, med mlajšimi je še tretjič letos slavil Borut Koščak, medtem ko je v kategoriji nad petdeset let zmagal Bogomir Gajser, ki je v posebnem nagovoru pozdravil občinstvo tudi v imenu Tima Gajserja. Tim še vedno okreva po hudem padcu v Latviji. Njegov oče in trener Bogomir je pohvalil progo, ki je ob namakalni infrastrukturi in številu zanimivih skokov zasnovana po sodobnih standardih in vsebuje elemente, ki jo po njegovem mnenju postavlja v sam vrh domačih motokros stez.

Naslednja dirka za državno prvenstvo Slovenije v motokrosu bo v nedeljo, 4. junija v hrvaškem Kozarevcu, kjer bomo ponovno skupaj nastopili najboljši slovenski in hrvaški motokrosisti. Pred poletnim premorom pa bo na domačih tleh le še dirka v Mačkovcih (18. junij).

J. A., foto: Peter Kavčič

