Izsilil kolesarja; padla mopedist in sopotnik

15.5.2017 | 13:25

Ilustrativna fotografija (Foto: I. Vidmar, arhiv DL)

Krški policisti so bili v petek popoldne obveščeni o prometni nesreči v Krškem, kjer naj bi se poškodovala kolesarja. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je nesrečo povzročil voznik osebnega avtomobila, ki je odvzel prednost 48-letnemu in 26-letnemu kolesarju. Lažje poškodovana kolesarja so oskrbeli v brežiški bolnišnici. Povzročitelju nesreče bodo policisti zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov izdali plačilni nalog.

V Trebnjem se je včeraj popoldne zgodila prometna nesreča z udeležbo mopedista. Policisti so ugotovili, da je 56-letni voznik, ki je na mopedu prevažal 30-letnega potnika, zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in padel. Lažje poškodovanega 56-letnika so reševalci odpeljali v bolnišnico. Med preverjanjem okoliščin nesreče so policisti ugotovili, da voznik in potnik med vožnjo nista uporabljala zaščitne čelade. Povzročitelj nesreče je imel v litru izdihanega zraka 1,18 miligrama alkohola. Zaradi številnih kršitev so mu izdali plačilni nalog.

V drevo

Šentjernejski policisti so bili v noči na ponedeljek obveščeni o prometni nesreči pri kraju Mali Ban. 22-letni voznik štirikolesnika je po prvih ugotovitvah policistov v ovinku izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo. Poškodovanega voznika so reševalci odpeljali v bolnišnico, kjer so mu oskrbeli lažje poškodbe.

Kršitelji pod vplivom alkohola

Med kontrolo prometa v Metliki so policisti v petek okoli 12. ure ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 40-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 1,16 miligrama alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so v noči na policisti odredili preizkus tudi vozniku osebnega avtomobila, ki so ga ustavili v Kanižarici. 24-letni kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je opravljanje preizkusa odklonil. Med postopkom se je nedostojno vedel do policistov in ni upošteval njihovih ukazov, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. O vožnji brez veljavnega vozniškega dovoljenja in odklonu preizkusa alkoholiziranosti so seznanili sodišče in mu izdali plačilni nalog zaradi kršitev javnega reda in miru.

V Šentrupertu so trebanjski policisti v soboto popoldne zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov ustavili voznika osebnega avtomobila. Med postopkom so ugotovili, da gre za večkratnega kršitelja, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. 44-letnemu vozniku so zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus, vendar ga je odklonil. Med postopkom je kršitelj grozil policistu. Odvzeli so mu prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. O kršitvah bodo z obodlžilnim predlogom seznanili sodišče in 44-letnega osumljenca zaradi groženj ovadili na pristojno tožilstvo.

Vlomil v avto

Na parkirnem prostoru na Ragovski ulici v Novem mestu je v petek nekdo vlomil v osebni avtomobil in vzel nahrbtnik z dokumenti in mobilnim telefonom. Lastnico je oškodoval za 1.000 evrov.

J. A.