Šesta mini olimpijada

15.5.2017 | 13:05

Dragatuš - V četrtek, 11. maja, je na šolskem igrišču pri OŠ Komandanta Staneta Dragatuš potekala 6. mini olimpijada. Na njej so se v zanimivih tekmovalnih nalogah pomerili otroci iz belokranjskih vrtcev Črnomelj, Metlika, Semič in Dragatuš.

Vse prisotne je pozdravil ravnatelj Stanislav Dražumerič, mini olimpijado pa je slavnostno odprla županja Mojca Čemas Stjepanovič in zaželela vsem tekmovalcem obilo športnega uspeha. Prireditev je spretno in v športnem duhu povezoval Tadej Fink. Prireditev so še popestrili Leon Pavlinič, ki je zaigral himno, učenci OŠ Dragatuš pod mentorstvom Sabine Povše s plesno točko, otroški pevski zbor pod mentorstvom Robertine Ladika Migalič s pesmijo Vesela otroška in Damjan Kuzma iz Zavoda Popotnik z vrtečimi krožniki in POI žogicami. Pri organizaciji so nam pomagali tudi učenci in učitelji šole.

Vsi tekmovalci so bili zmagovalci in dobili lično izdelane medalje. Medalje je sponzorsko izdelalo podjetje KMS Malerič, za kar se jim iskreno zahvaljujemo. V tekmovalnem duhu smo stkali prijateljske vezi.

Enota vrtca pri OŠ Komandanta Staneta Dragatuš

Galerija