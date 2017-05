Najprej Straška cesta, poleti še priključek Kettejev drevored idr.

Za majsko občinsko sejo je župan Gregor Macedoni danes med drugim napovedal predvidoma 3-odstotno podražitev novomeških vrtcev.

Novo mesto - Župan MO Novo mesto Gregor Macedoni je na današnjem srečanju z novinarji predstavil večje tekoče projekte. Eden ključnih s področja infrastrukture je prenova Straške ceste skupaj z izgradnjo kolesarske steze, pločnika in javne razsvetljave, izvajalec, tj. družba CGP, bo z deli začel predvidoma v četrtek, naložba pa znaša 866.000 evrov in naj bi jo zaključili do začetka oktobra.

Predvidoma sredi junija naj bi se začela dela tudi na dolgo napovedani prenovi priključka Kettejevega drevoreda na Seidlovo cesto. Projekt je ocenjen na dobrih 391.000 evrov, prenovili bodo okoli 30 metrov priključka in med drugim dodali vozni pas za levo zavijanje, vse skupaj pa naj bi dokončali do jeseni.

Poleti bodo gradbeni stroji zabrneli tudi na Trdinovi ulici, kjer bodo s širitvijo parkirišča dodali okoli 20 parkirnih mest, naložba pa je ocenjena na 235.000 evrov. Glede načrtovane prenove mestnega jedra, ki naj bi se po prvih napovedih začela septembra, je Macedoni danes povedal, da bodo glede na prejete kulturno-varstvene pogoje, ki jih je izdala novomeška enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine, pohiteli. Arheologi naj bi skupaj z gradbinci začeli delati že avgusta, natančnejše časovnice in faze urejanja mestnega središča pa bodo znane po zaključenih razpisih tako za izvajalca arheoloških izkopavanj kot same prenove Glavnega trga.

Glede sodelovanja s krajevnimi skupnostmi je župan danes povedal, da so na letošnjem pozivu prejeli 49 projektov iz 17 krajevnih skupnosti v skupni višini 780.000 evrov, od česar bo novomeška občina prispevala 350 tisočakov. Med večjimi projekti je naštel dogradnjo pločnika in ureditev večnamenskega igrišča v Prečni, izgradnjo športnega dela igrišča v Žabji vasi ipd.

Kot je znano, bo med poletnimi počitnicami stekla tudi energetska sanacija objektov v občinski lasti, pri projektu javno-zasebnega partnerstva z družbo Petrol pa je župan danes dodal, da bo občina prejela 1,8 milijona evrov sofinanciranja s strani ministrstva za infrastrukturo.

Od sredine junija do jeseni bodo gradbeni stroji na delu tudi v gospodarski coni Na Brezovici (naložba znaša 2,1 milijona evrov brez davka, pri čemer je občina dobila 980 tisočakov kohezijskih sredstev), pa v Smolenji vasi, kjer je predvidena prenova in dograditev vodovoda (ocenjena vrednost projekta je 480.000 evrov).

Podrobneje o posameznih naložbah bomo poročali še v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

