Mednarodni projekt video S-Factor na OŠ Dragotina Ketteja

15.5.2017 | 14:30

Novo mesto - Za otroke s posebnimi potrebami je zelo pomembno, da lahko razvijajo svoje talente in se vključujejo v okolje. Zato smo se na šoli odločili, da se pridružimo mednarodnemu projektu Video S-Factor, ki ga organizira OŠ Milke Šobar Nataše iz Črnomlja. Projekt promovira vključevanje mladih oseb s posebnimi potrebami skozi izdelovanje in prikazovanje filmov. Ideja izhaja iz angleškega projekta S-Factor into Eurovision 2015.

V aprilu smo posneli triminutni video S kapljico na pot in sprejet je bil v konkurenco trinajstih slovenskih in šestih tujih videov. V videu sodelujejo naši učenci ter učenci in učitelji treh rednih osnovnih šol. Zgodba govori o vodni kapljici, ki potuje po vodah Slovenije. Glasba in besedilo pesmi sta avtorsko delo učiteljice Darinke Pirc, pojejo pa učenci OŠ Dragotina Ketteja ter otroški pevski zbor OŠ Šmihel.

V sredo, 10. maja, smo na šoli organizirali glasovalno prireditev, saj vsak udeleženec izbere videe, ki so po njegovem mnenju najboljši. Glasovali sta dve žiriji, žirija odraslih in otrok. Žirijo otrok so sestavljali naši učenci, žirija odraslih pa je bila zelo pestra – pridružili so se nam fotograf Robert Kokol, novinar Jani Muhič, ravnateljica OŠ Drska Nevenka Kulovec, predstavnica MO Novo mesto Tončka Novak in predstavnica staršev Klavdija Pečnik. Vse videe so si pozorno ogledali in jih ocenili. Učenci so največ točk namenili videu OŠ Milke Šobar Nataše in avstrijskemu videu, odrasle pa so najbolj prepričali učenci OŠ Slovenj Gradec in v tuji kategoriji zadarski video.

Do 16. maja lahko na spletni strani http://dknm.splet.arnes.si/2017/05/05/video-s-faktor-2017-glasovanje/ tudi vi glasujete in si ogledate, kaj zmorejo naši otroci.

Projekt se bo zaključil na finalni prireditvi , na kateri se bodo zbrali udeleženci vseh sodelujočih ustanov.

Damijana Karlič

Galerija