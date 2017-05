Poškodovani v nesreči v bolnišnico

15.5.2017 | 18:25

V Podturnu pri Dolenjskih Toplicah sta ob pol osmih zjutraj trčili osebni vozili. Reševalci nujne medicinske pomoči Novo mesto so na kraju oskrbeli dve poškodovani osebi in ju odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Dolenjske Toplice so požarno zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja na vozilih, očistili razlite motorne tekočine in odstranili poškodovana vozila.

Voda zalila prostore

V Foersterjevi ulici v Novem mestu je malo pred osmo uro zjutraj voda zalila skladiščne prostore. Gasilci GRC Novo mesto so izčrpali 300 litrov vode.

Pol ure kasneje pa je meteorna voda zalila prostore podjetja v Selih pri Dolenjskih Toplicah. Posredovali so gasilci PGD Dolenjske Toplice, Podturn in Vavta vas, ki so izčrpali in posesali okoli 10 kubičnih metrov vode.

Našel mino in kos streliva

Pri Gornjem Lenartu v občini Brežice je delavec podjetja HPG Brežice malo pred drugo uro popoldne našel neeksplodirano ubojno sredstvo. Pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS Dolenjske regije sta odstranila minometno mino, kalibra 120 mm, jugoslovanske izdelave in en kos streliva za pehoto, ostanek iz obdobja druge svetovne vojne. Nevarni najdbi sta do uničenja primerno uskladiščila.

M. Ž.

