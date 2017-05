Čaka jih sanacija podtalnega tlenja; danes brez elektrike

16.5.2017 | 07:05

V naselju Griček pri Željnah, občina Kočevje, se je včeraj zaradi podtalnega tlenja premoga iz zemljine kadilo. Gasilci PGD Šalka vas so ugotovili podtalno tlenje na štirih mestih, območja ročno prekopali in zalili z vodo. Ker gre za tlenje na večji globini, bo za dokončno pogasitev tlenja potrebno uporabiti gradbeni delovni stroj, intervencijsko posredovanje pa bo predvidoma dolgotrajnejše.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 7.00 do 8.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŽNA;

- od 8.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA STOPIČE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto, na območju TP Spodnji Grič med 9. in 13. uro, na področju nadzorništva Mokronog na območju TP Štrasberg, Gabrijele, Polje Gabrijele, Hrastovica, Pijavice vas, Dolenje Mladetiče, Gorenje Mladetiče, Skrovnik, Pijavice, Bruna vas in Martinja vas med 8. in 14. uro in na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Breg Dobje izvod smer Sevnica med 8. in 13. uro.

M. K.