FOTO: Tržnica končno brez azbestne kritine

16.5.2017 | 08:10

Novo mesto - Na pokritem delu novomeške tržnice na Florjanovem trgu se je včeraj začela druga faza rednih vzdrževalnih del. Gradbinci odstranjujejo azbestno kritino, tako da bo tržnica dobila novo streho. Vse skupaj naj bi zaključili do predvidoma četrtka, nato bodo na vrsti še manjša mizarska, ključavničarska in pleskarska dela.

Kot so že pred časom sporočili iz novomeške občine, bodo med drugim zamenjali tudi asfaltne tlake pri zabojnikih za odpadke, popravili dovoze, stopnice in omet na opornih zidovih, vse stene tržnice in hiške obili z lesenim opažem, postavili zakrivne stene pri kontejnerjih in popravili obstoječe prodajne hiške, izdelali kovinske podkonstrukcije novih prodajnih miz, zamenjali svetila z novimi varčnimi led lučmi s senzorjem in odstranili rastlinje iz zidov in žlebov.

M. M.

Galerija





























starejši najprej

novejši najprej Komentarji (2) 8h nazaj Oceni mami mojca Ja, lepo, tudi tržnica. Torej bodo samo še naši otroci na Lešnici v vrtcu Marjetica pod azbestno streho. Do kdaj že je bilo rečeno, obljubljeno? Morda ve predsednica KS? Ker mi, starši, krajani, tega ne vemo. 5h nazaj Oceni neevedni To kar sedaj delajo,bi morali že pred 20 leti,-sicer bolje kot nikoli-sedaj bi morali posodobit z zidovi in betonsko ploščo+streho,pa z garažno hišo v istem objektu najboljša rešitev! Preglej samo prijavljene komentatorje