Študenti brežiške Fakultete za turizem osvojili 2. mesto na Turizmijadi

16.5.2017 | 08:50

Budva - Študenti Fakultete za turizem Univerze v Mariboru so se v mesecu maju udeležili 10. Mednarodnega kongresa fakultet turizma in hotelirstva - Turizmijada v Budvi. Na kongresu je potekalo tudi mednarodno tekmovanje v študiji primera, kjer je ekipa študentov FT UM osvojila odlično 2. mesto.

Ekipo so sestavljale študentke Katja Kokot, Adriana Gaši in Špela Ciglar Omerzu, ki so predstavile svoje delo komisiji, pri oblikovanju naloge pa sta jim pomagala študenta Marinela Ilić in Vito Štibernik. Zahvale in čestitke pa gredo tudi mentorici asist. Maji Rosi, ki je budno spremljala in vodila študente skozi projekt. Letošnja tema tekmovanja je bila “Povečanje direktnih rezervacij za izbrani hotel«, kjer je ekipa študentov kot primer izbrala Hotel Splavar iz Brežic.

Mesec maj pa je spodbudil študente FT UM tudi k osvajanju novih izzivov, tako so v sredo, 10. maja, organizirali prireditev »Throwback Wednesday«. Na dvorišču za fakulteto za turizem v Brežicah so mlade in mlade po srcu popeljali v čas otroštva preko različnih iger, glasbe in kviza. Tako so se udeleženci igrali ristanc, spomin, telefon in igro »Ali je kaj trden most« ter se posladkali s palačinkami. Dogodka se je udeležil župan Občine Brežice Ivan Molan in spodbudil vse prisotne, da ostanejo še naprej mladostni. Prireditev so študenti organizirali in pripravili sami v sklopu predmeta Management prireditev, ki so ga obiskovali v poletnem semestru.

Galerija