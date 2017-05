Kump tokrat zaostal 20 minut

16.5.2017 | 09:05

Marko Kump (Foto: I. V., arhiv DL)

San Jose - Edini slovenski predstavnik na kolesarski dirki svetovne serije po Kaliforniji Novomeščan Marko Kump (UEA) je bil v drugi etapi šele na 102. mestu, za zmagovalcem, Poljakom Rafalom Majko, pa je zaostal 20 minut in 46 sekund. Majka je z današnjo zmago prevzel tudi majico vodilnega, Kump je skupno 95. (+20:53).

Drugo mesto je na drugi, 144 kilometrov etapi med Modestom in San Josejem, zasedel Novozelandec George Bennett (LottoNl-Jumbo), tretji pa je bil s sedmimi sekundami zaostanka Američan Ian Boswell (Sky). Kolesarja sta v skupni razvrstitvi zdaj drugi in tretji, Bennett zaostaja dve sekundi, Boswell pa 14. Do konca dirke, ki se bo v noči na nedeljo končala v Pasadeni pred Los Angelesom, je še pet etap.

M. M., STA