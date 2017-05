Bralno značko osvojilo kar 214 učencev

16.5.2017 | 09:05

Zlati bralci OŠ Mirna Jarca Črnomelj

Črnomelj - Letos so v branju uživali številni učenci osnovne šole Mirana Jarca Črnomelj, ki so tudi v tem šolskem letu osvojili bralno značko. Teh učencev je bilo kar 214, od tega 149 učencev na razredni stopnji in 65 učencev na predmetni stopnji. V 9. razredu je bilo 6 zlatih bralcev, kar pomeni, da so bralno značko osvojili vseh 9 let šolanja. To so Urša Matotek, Danijela Gebić, Aurelija Janjoš, Naja Khalil, Špela Špringer in Medina Seferović.

K tako lepemu številu bralcev so zagotovo pripomogle tudi učiteljice, ki so spodbujale učence k branju in z njimi opravljale pogovore o prebranih knjigah.

Bralno značko smo tudi letos zaključili s prireditvijo, ki smo jo imeli 12. maja, in sicer v dveh delih. Program sta povezovali Sara Foršček in Ivona Begović. Vsi bralci so prejeli priznanja, bralci 1., 4. in 7. razreda tudi mapice, zlati bralci pa še posebno priznanje za zvestobo knjigi in Bralni znački. Bralci 6. razreda so bili letos še dodatno nagrajeni z izletom v Ljubljano, ki smo ga izpeljali v petek, 7. aprila.

Gost prireditve je bil pisatelj in dramatik Tone Partljič, ki ga mnogi poznamo po njegovih delih Hotel sem prijeti sonce, Pesnikova žena prihaja in Moj ata, socialistični kulak. Pripravil je zanimiv nastop, v katerem so sodelovali tudi učenci. Ob koncu je podelil priznanja.

Damjana Rožman

