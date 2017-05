Tradicionalna kolesarska orientacija Gimnazije Krško v Krakovski gozd

16.5.2017 | 09:20

Krško - V maju je čas, da Gimnazija Krško in OŠ Jurija Dalmatina združita moči v aktivnem športnem dnevu z elementi medpredmetne povezave med biologijo, geografijo in matematiko. S kolesarskimi orientacijami v Vrbini in na Sremiču smo na Gimnaziji Krško začeli leta 2012, leta 2015 smo orientacijo s kolesi združili z ekološko akcijo naše šole Smetožerka, istega leta smo tudi začeli z bolj zahtevno kolesarsko orientacijo v Krakovskem gozdu ter pohodno orientacijo po pragozdu ter jo umestili v dejavnosti, ki dijakinje in dijake drugega letnika naše gimnazije pripravi na tabor preživetja v naravi, del naših obveznih izbirnih vsebin, ki je verjetno edini srednješolski tabor v takšni izvedbi v Sloveniji.

V lanskem šolskem letu smo h kolesarjenju po Krakovskem gozdu prvič povabili učence in učenke z OŠ Jurija Dalmatina, skupna športna dejavnost je imenitno uspela, zato smo se odločili, da se še večkrat tako povežemo, boljše spoznamo in skupaj doživimo športno-naravoslovni dan. Da o kvalitetnem izgubljanju na orientaciji ne govorimo.

Kako sta letošnjo orientacijo doživela učenec Miha Volčanšek in dijakinja Tina Planinc, sta izvirno in hudomušno opisala v spodnjih zapisih, najbolj zgovorne pa so vedno slike, zato jih prilagamo en kup, da tudi vi z nami podoživite zeleno opojnost Krakovskega gozda ter mladostno razposajenost na kolesih.

S kolesi po pragozdu

Na čudovit sončen dan z nekaj oblački smo se dijaki 2. letnika gimnazije in nekaj osmošolcev z OŠ Jurija Dalmatina Krško s kolesi odpravili na orientacijsko pot po Krakovskem gozdu. Ker smo dekleta v moji skupini to pot seveda že poznale in se nam je zdela prekratka, smo se odpravile po daljši poti ali pa katero točko obiskale kar dvakrat.

Nepričakovano hitro nas je pot zanesla že kar do druge točke, kjer smo se odločile, da bomo raje zavile severno kot južno. Gozdna pot nas je pripeljala do ceste, ko pa smo se zavedale, da na karti ni nikjer označena cesta, smo se znašle na križišču za Smednik. Tako smo se obrnile in končno zavile na pravo pot. Uspešno smo se prebile vse do četrte točke, kjer smo ponovno zgrešile pot in se tako ponovno znašle pred tretjo točko. Ko se znajdeš v tako čudoviti naravi, pozabiš na čas in ko končno ugotoviš, da poti naprej ne poznaš, se odločiš, da si boš pomagal s klicem na pomoč. S profesorjevo pomočjo smo bile uspešne in prispele na cilj.

Po vseh prevoženih kilometrih nas je čakala še pot domov. Čeprav smo kar nekajkrat zavile na daljšo pot, je bil ta športni dan nepozaben.

Tina, G2A

Orientacija po Krakovskem gozdu

Danes smo se nekateri učenci in učenke 8. razreda odpravili proti Krakovskemu gozdu. Na poti so nas pričakali dijaki Gimnazije Krško. Nato smo pojedli malico in se odpravili do Krakovskega gozda. Ko smo prispeli do obronka, so nam učitelji povedali pravila orientacije. Razdelili smo se v skupine po štiri, skupino sva tvorila dva učenca naše šole in dva krške gimnazije.

Na orientaciji smo imeli zemljevide, na katerih je bila označena pot in kje so postaje za opravljanje nalog. Na začetku nam je šlo dobro, a kasneje je postala pot bolj zapletena. V skupini, v kateri sem bil jaz, smo se sredi orientacije izgubili. Na srečo smo kmalu našli pot, ki je vodila do cilja. Po najbolj napornem delu smo si v izviru tople vode spočili noge. Presenetila nas je kratka ploha, zato smo ostali pod streho. Čez dobre pol ure smo že bili doma. Ta kolesarska dogodivščina je bila zelo poučna, ker nas je naučila dela v skupini.

Miha, 8. a

Prekolesarili smo več kot 20 kilometrov (nekateri kar precej več), na kontrolnih točkah so skupine tvorile žive črke, s pomočjo katerih so skupaj sestavili geslo - pogosto prebivalko Krakovskega gozda belouško, ki je tega majskega četrtka nismo uspeli srečati. Slišati pa je bilo govorice, da se kdo izmed letošnjih udeležencev na kolesu s prijatelji odpravi raziskovat čudovito naravo Krakovskega gozda in pragozda. Ker je bila letošnja orientacija preprosto zakon.

Kako zabavno in prijetno je bilo, smo zabeležili tudi v krajšem filmu: https://www.youtube.com/watch?v=Xjcqei2WOSw

Na snidenje prihodnje leto.

