Potujem, torej sem

16.5.2017 | 09:30

Branje v gozdu

Mirna Peč - V šolskem letu 2016/2017 je Osnovna šola Toneta Pavčka – Vrtec Cepetavček sodeloval v vseslovenskem gibanju Turizem in vrtec, in sicer na temo Z igro do prvih turističnih korakov. Letošnja rdeča nit projekta je bila Potujem, torej sem.

To je turistični projekt, v okviru katerega najmlajši v vrtcih odkrivajo znamenitosti v neposredni bližini vrtca, podali pa so se tudi v raziskovanje bolj oddaljenih krajev. V projektu so sodelovali otroci iz petih oddelkov vrtca - Listki, Srčki, Copatki, Zmaji in Vlakci. Otroci so pri projektu aktivno sodelovali, se veliko gibali na daljših sprehodih in bili na svežem zraku. Otrokom se je na ta način približalo svet narave, se jih naučilo skrbnega odnosa do rastlin, živali in celotnega okolja, ki nas obdaja.

Otroci so opazovali naravo ob različnih vremenskih pojavih in ugotovili, da smo ljudje s svojim vedenjem neposredno odgovorni za dogajanje v naravi in da je bivanje v naravi zdravo, predvsem pa zelo prijetno. Otroci so v gozdu iskali skriti zaklad, razvijali ravnotežje na podrtih drevesih, skakali in plezali čez naravne ovire, urili svoje motorične spretnosti skozi pajkovo mrežo (mreža iz volne prepletena okoli dreves), s storži ciljali v zmaja (igre) … S sodelovanjem v projektu so spoznali, da so lahko gozd, travnik, okolica vrtca … zanimivi kraji za igro, raziskovanje, ustvarjanje in pridobivanje novega znanja.

Podrobneje so spoznali okolje vrtca, Mirno Peč in bližnje vasi (Češence, Rogovila, Vihre, Biška vas, Veliki Kal, Mali Kal, Orkljevec, Dolenja vas, Šentjurij na Dolenjskem). Na pohodih so bile najbolj zanimive vaške kmetije, reka Temenica, gozd in travniki. Del pohoda so prehodili po Poti Slakove in Pavčkove mladosti. Spoznali so nekatera pesniška dela Toneta Pavčka in se naučili deklamacijo Mama.

Svoje izkušnje z izletov, pohodov, bivanja v naravi in okolici ter posebna doživetja v stiku z naravo so podoživljali na različne načine. Risali so in slikali utrinke ter jih razstavljali na panoje ali jih prilepili na razstavni kotiček pred igralnico. Otroci so ob fotografijah pripovedovali svoja doživetja ter dodajali komentarje, katere so vzgojiteljice zapisovale v njihove Knjige spominov. Vzgojiteljice so ugotovile, da otroci radi spoznavajo nove kraje in znamenitosti. Najsrečnejši so, kadar potujejo z vlakom ali avtobusom. Spomine na posebne dogodke pa vedno radi obujajo in so še danes prisotni v njihovih igrah.

Vrtec Cepetavček

Galerija