16.5.2017 | 09:40

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Včeraj nekaj po 7. uri se je zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh vozil na cesti med Podturnom in Sotesko. Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročila 21-letna voznica, ki se je nepravilno vključevala v promet z nekategorizirane ceste na javno cesto. Povzročiteljica se je v nesreči lažje poškodovala, so danes sporočili s PU Novo mesto.

Pobegnila s kraja nesreče

Črnomaljski policisti so bili okoli 8. ure obveščeni o prometni nesreči v Semiču, kjer naj bi voznica avtomobila zaradi neupoštevanja prometne signalizacije trčila v drugo vozilo in odpeljala s kraja. Na podlagi opisa vozila so policisti izsledili 25-letno povzročiteljico nesreče, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi kršitev ji bodo izdali plačilni nalog.

Zasegli avtomobil

Med kontrolo prometa v Črnomlju so policisti dopoldne ustavili 52-letnega voznika avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. Vozniku, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,41 miligrama alkohola, so prepovedali nadaljnjo vožnjo, vendar prepovedi ni upošteval, saj so ga kasneje ponovno ustavili. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Prvi vzel salame, drugi denar in motorno žago

Minuli konec tedna je v kraju Pleš na območju Policijske postaje Dolenjske Toplice nekdo vlomil v garažo ob stanovanjski hiši in odnesel suhomesnate izdelke. Lastnika je oškodoval za 700 evrov. V noči na ponedeljek pa je v Martinji vasi pri Mokronogu neznanec vlomil v hišo, ukradel je denar in dve motorni žagi. Povzročil je za okoli 3.000 evrov škode.

M. M.