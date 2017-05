Teden Rdečega križa v topliški šoli

16.5.2017 | 09:55

Dolenjske Toplice - Letošnji slogan tedna Rdečega križa je bil: »Ker nam je mar. Povsod in za vsakogar.« Od leta 1948 praznujemo 8. maja, na rojstni dan ustanovitelja gibanja Henrija Dunanta, svetovni dan Rdečega križa in Rdečega polmeseca. Ta dan se spominjamo poguma in dosežkov več kot 100 milijonov članov, prostovoljcev in podpornikov, ki delujejo v 190 državah sveta.

Teden Rdečega križa vsako leto poteka od 8. do 15. maja. To je priložnost, da poglobljeno razmislimo, kaj pomenijo načela, na katerih temelji naše gibanje: humanost, nepristranskost, nevtralnost, neodvisnost, prostovoljnost, enotnost, univerzalnost. Je prilika, da se ponovno zavežemo, da bomo pri svojem delu upoštevali, da so vsi, ki potrebujejo pomoč, za nas enaki, da je edina prednost, ki jo priznavamo, prednost tistega, ki je v večji stiski.

V tednu RK so učenci OŠ Dolenjske Toplice dobili informacije o delovanju, pomenu organizacije RK. Seznanili so se z načeli RK. Pripravili smo radijsko uro o 8. maju, svetovnem dnevu RK. Uspešno smo organizirali Košarico RK v šoli in vrtcu Gumbek. Člani krožka RK so po razredih RS, pred pisarno svetovalne delavke šole in vrtcu pripravili pobarvane škatle za zbiranje artiklov za Košarico RK. Pomagali so pri informiranju o Košarici RK, pri pobiranju, sortiranju in popisu zbranih artiklov. Košarico RK smo predali KORK Dolenjske Toplice, ki bo poskrbel, da bodo artikle Košarice RK, prejeli občani naše občine, ki to pomoč potrebujejo. Hvala vsem, ki ste darovali za Košarico RK na šoli in v vrtcu.

Učence 1.a in b razreda sta obiskali aktivistki KORK Dolenjske Toplice, Anita Majer in Tinca Hrovat. Pridružili sta se jima učenki članici krožka RK naše šole Petja Markovič in Ema Zamida. Učencem prvega razreda sta Petja in Ema za uvod prebrali zgodbico Križem Kapica. Aktivistki sta povedali, kaj in kako delata kot prostovoljki-aktivistki RK, učenki pa sta vsebino obogatili z informacijami o delu krožka RK. Učenci so dobili darilo in nova spoznanja o prostovoljstvu.

S tremi učenci krožka RK in štirimi učenci 7. a in b razreda smo se udeležili prireditve Medkulturnost-naše bogastvo, Bazar- Moj sošolec je drugačen, ki ga je organiziral OZRKS Novo mesto, pred HC na Drski. Sodelovali smo s stojnico Bosne in Hercegovine, ki je predstavila bošnjaško kulturo. Učenci 7. razreda so pri pouku geografije raziskovali Bosno in Hercegovino in bošnjaško kulturo. Nastali so zanimivi plakati, knjigi pregovorov, recepti, zbrali so različne predmete značilne za to državo in kulturo ter spekli so peciva za na stojnico. Skupaj s krožkom RK so pomagali odpirati vrata drugi kulturi in tako sledili cilju prireditve. Na prireditvi sta dva učenca sodelovala pri kulturnem programu, Patrik Höfferle je prebral zgodbo, Eldin Begić pa je predstavil stojnico naše šole-bošnjaško kulturo. Vsi učenci so bili na stojnici aktivni, znali so komunicirati z obiskovalci in podajati informacije. Za sodelovanje na prireditvi je šola prejela zahvalo in knjigi za šolsko knjižnico.

Za srečanje starejših občanov KORK Dolenjske Toplice v petek, 12. maja, so člani krožka RK poskrbeli za dekoracijo miz v šolski jedilnici. Folklorna skupina pod vodstvom mentorice Miroslave Hrovat pa je z nastopom, s plesno točko obogatila prireditev.

Jožica Erjavec, mentorica krožka RK OŠ Dolenjske Toplice

