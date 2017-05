Pikapolonice in cvetoči travnik

16.5.2017 | 10:15

Vavta vas - Minuli petek smo se otroci iz skupine Pikapolonice iz vrtca Krkine lučke pri OŠ Vavta vas odpravili na daljši pohod do cvetočega travnika v Rumanji vasi.

Ogledali smo si travniške živali in rastline, čebelnjak, prisluhnili smo ptičkom in spoznavali travniški svet okrog nas. Kot pravi znanstveniki smo raziskovali z povečevalnimi stekli, nabirali cvetlice za v vazo, obenem ponovili barve in številke ter se naužili svežega zraka in toplega pomladnega sonca. Med potjo smo si prepevali pesmico »Travnik, travnik, super si, tukaj res lepo diši«. Otroci so spoznali travnik kot življenjski prostor in se seznanili z metodo raziskovanja.

Vzgojiteljici Stanka Kure & Pavla Podržaj

