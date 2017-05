Georg Gedl tokrat v Ferrarijevo rdeči

Georg Gedl ob risbi Ferrarijevega modela 125 S, prvega avtomobila te italijanske znamke, ki je bil leta 1947 izdelan v Maranelu, na svojem drugem nastopu pa je Franco Cortese na Veliki nagradi Rima z njim dosegel prvo Ferrarijevo zmago v formuli 1. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Potem ko je oblikovalec Georg Gedl, oče oblike večine Adrijinih prikolic in avtodomov, predlani na razstavi v Adrii predstavil predvsem svoje oblikovalske dosežke za to blagovno znamko in lani v novomeški Qlandiji razstavo svojih risb ob stoletnici avtomobilske znamke BMW, se je letos povabilu na novo razstavo odzval z risbami, posvečenimi 70-letnici slovitega italijanskega športnega avtomobila Ferrari.

Čeprav je Georg Gedl svoje dolgoletno sodelovanje z nekdanjim IMV in kasneje z Adrio lani sklenil in se tako tudi dejansko upokojil, ne miruje. Še naprej s strastjo riše in oblikuje, zato je bil povabila vodstva Qulandije vesel. V treh tednih je naredil trinajst risb tistih modelov znamenitega Ferrarija, ki so mu bili najbolj všeč, med njimi pa je tudi prvi Ferrarijev model, ki so ga leta 1947 izdelali le v dveh primerkih.

Najprej ustvari skico in izbere kompozicijo, potem avto nariše s svinčnikom na navaden papir, kar potem preriše na poseben tako imenovani marker papir s posebnimi flomastri, pastelnimi kredami in barvnimi svinčniki, dve risbi pa je naredil na umetniški karton s pastelnimi kredami in barvnim svinčnikom.

Na razstavi, ki se razteza skoraj po celem osrednjem prostoru novomeškega trgovskega središča, Georg Gedl poleg risb razstavlja tudi izbor Ferrarijev iz njegove bogate zbirke avtomobilskih modelčkov, v kateri ima več kot 900 primerkov, modele Ferrarija, ki jih prodajajo v trgovini Müller, izbor različnih predmetov, poslikanih z njegovimi risbami, dve vitrini pa je namenil risbam svojega nekdanjega sodelavca iz Adrie, oblikovalca Roberta Cekute, ki je predstavil svoj pogled na razvoj Ferrarijevih vozil in je med drugim narisal tudi šestkolesnega terenca in trikolesnika.

Georga Gedla pa ne zanima le lastno ustvarjanje ampak mu je ljubo tudi pedagoško delo. Od leta 1985 do 1995 je predaval na ljubljanski likovni akademiji pa tudi sedaj, ko je nekoliko izpregel, rad na različnih delavnicah poučuje mlade risarje. V kratkem bo imel ob svoji razstavi v ljubljanskem Cityparku delavnico risanja avtomobilov s flomastri in kredo.

Na vprašanje, kateri avto mu je po obliki najbolj všeč, pa odgovori: "Spaček, ki je imel fenomenalno obliko, ki so jo mnogi želeli posnemati, a nikomur ni uspelo, potem citroenova 'žaba' iz leta 1955, volkswagnov hrošč pa BMW-jev športni dvosed 507 iz leta 1956, od današnjih pa nova Alfa Giulia, ki že ko stoji, zgleda, kot da drvi 150 km/h."

Igor Vidmar

