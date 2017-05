Šolska avla – naša dnevna soba

16.5.2017 | 10:20

Stopiče - Na OŠ Stopiče je bila v letošnjem šolskem letu prednostna naloga šolske skupnosti ureditev šolske avle, kjer učenci največ časa preživijo v jutranjem varstvu, podaljšanem bivanju, prostih urah, ko čakajo avtobus in ob različnih organiziranih dejavnostih.

Želeli smo, da pri načrtovanju sodelujejo vsi učenci od 1. do 9. razreda, zato smo oktobra 2016 razpisali natečaj z naslovom »Šolska avla – naša dnevna soba«, ki je trajal do konca meseca novembra. Vodilo razpisa je bilo, da nobena ideja ni slaba ideja. Odziv učencev je bil zelo velik in dobili smo 40 predlogov in idej za ureditev vključno z opremo prostora. Na ta način so nam učenci sporočili, da si v šoli res želijo urejen prostor, kjer se bodo prijetno počutili. Predlagali so kotiček za preživljanje prostega časa, kotiček za učenje, branje, pisanje domačih nalog, kotiček za družabne igre, športni kotiček, kotiček za dobrodelne namene in eko kotiček.

Vse predloge je pregledala komisija, ki so jo sestavljali učenci, učitelja, arhitekt, ki je projektiral Športno dvorano Stopiče in ravnateljica, in izbrala tri najboljše. Na podlagi izbranih predlogov smo začeli s prenovo in opremljanjem avle. Potrebna denarna sredstva smo pridobili iz šolskega sklada in z zbiranjem starega papirja. Še posebej se moramo zahvaliti sponzorju Tovarni zdravil Krka in donatorjem, ki so nam pomagali pri uresničitvi projekta.

V naslednjem šolskem letu bomo z urejanjem avle nadaljevali, saj je med prispelimi predlogi še veliko zanimivih idej. Pokazali smo, da s skupnimi močmi in idejami lahko veliko naredimo.

Brigita Bele, mentorica šolske skupnosti

