Harmonikarsko tekmovanje v Škocjanu letos tudi predizbor za Ljubečno

16.5.2017 | 12:00

Vsi harmonikarji so ob koncu tekmovanja skupaj zaigrali Slakovo V dolini tihi.

Škocjan - V organizaciji Turističnega društva Škocjan na Dolenjskem je konec tedna potekalo 16. tekmovanje igranja na diatonični harmoniki, ki se ga je udeležilo 21 tekmovalcev iz vse Slovenije.

Tekmovalci, ki jih je pozdravil tudi župan Jože Kapler, so igrali v različnih kategorijah, vsak je zaigral skladbo po lastni želji. Njihovo igranje sta ocenjevala dva člana strokovne komisije oz. sodnika: Tomaž Guček, ki je znan ocenjevalec prav za izbor za Zlato harmoniko Ljubečne, ter radijski urednik oddaje Četrtkov večer domačih pesmi ter domačin iz Škocjana, izvrsten harmonikar Janez Lekše, večkratni prvak Zlate harmonike Ljubečna, večkratni zmagovalec evropskega prvenstva in zmagovalec svetovnega prvenstva v Italiji.

Čeprav je bilo tekmovalcev manj kot prejšnja leta, so bili pa boljši, sta dejala ocenjevalca. Organizatorji so pogrešali predvsem domačine, kot pravi predsednik TD Škocjan na Dolenjskem Robert Janežič, so jih pričakovali več, »saj je bilo to tudi tekmovanje za pokal občine Škocjan in samo v škocjanski občini imamo kar tri privatne učitelje harmonike ter veliko njihovih učencev. Morda pa so se nekateri malo zbali, ker je prvič šlo za predizbor za Ljubečno, kar pomeni višji rang tekmovanja.« Za Ljubečno so izbrali 13 harmonikarjev.

Po kategorijah so bili rezultati naslednji: v skupini od 2006 do 2010 je zmagala Danaja Grebenc, sledila sta Dominik Vid Vršek in Gašper Štajnar; v skupini od leta 2004 in 2005 je bil najboljši Luka Ban, sledila sta Gašper Komac in Anej Povše; v skupini od leta 2001 do 2003 je zmagal Primož Gnidovec, drugi je bil Kevin Poredoš in tretji Miha Car; v skupini od leta 1948 do 1988 pa se je najbolje odrezal Uroš Bobnar, sledila sta Franc Županc in Zlatko Mohorič.

V posebni kategoriji za pokal občine Škocjan sta tekmovala le dva - najboljša je bila Maja Gorenc, sledil je Gregor Gorenc. Najstarejši harmonikar na tekmovanju je bil Franc Županc, najmlajši pa Denis Kotar.

Po končanem tekmovanju, ki je potekalo pod šotorom AC Krašna Škocjan, je nastopila še Mestna godba Novo mesto, PGD Škocjan pa je poskrbelo, da so vsi dobili zasluženo malico. Kasneje je bila še gasilska veselica z ansamblom Saša Avsenika.

Vsi rezultati so v priponki.

L. Markelj, foto: J. Lindič

