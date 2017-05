Uspešni mladi tehniki iz OŠ Ane Gale Sevnica

16.5.2017 | 10:00

Ljubljana, Sevnica - V petek, 5. maja, je potekalo v Ljubljani državno tekmovanje mladih tehnikov osnovnih šol s prilagojenim programom. Našo šolo OŠ Ane Gale Sevnica sva zastopala Matej Ivnik in Andraž Revinšek. Tekmovala sva v disciplini tekstila in lego education. Pri nalogah sva se potrudila po najinih najboljših močeh. Naloge so bile zahtevne, a sva kljub temu osvojila srebrno in bronasto priznanje.

Bila sva zelo vesela, saj sva tekmovala z najboljšimi učenci iz cele Slovenije. Vesela in ponosna je bila tudi najina učiteljica ter mentorica Gizela Škoda. Iz Ljubljane sva se vrnila z lepimi vtisi in vsak s svojim priznanjem.

Matej Ivnik 9. r, Andraž Revinšek 8. r, OŠ Ane Gale Sevnica