Anketa Društva Novo mesto: Večina za ohranitev parka pred KCJT

16.5.2017 | 13:05

Strokovnjaki ljubljanskega Centra za preventivno arheologijo so v začetku aprila s posebnimi napravami sondirali območje predvidene gradnje v parku pred Kulturnim centrom Janeza Trdine. (Foto: M. M., arhiv DL)

Zbiralnik idej je stal na Novem trgu in kasneje še na Glavnem trgu. (Foto: M. M.)

Novo mesto - Društvo Novo mesto je izvedlo tristopenjsko anketiranje zainteresirane javnosti o bodoči usodi parka pred Kulturnim centrom Janeza Trdine. Kot je znano, MO Novo mesto v sodelovanju z investitorjem, tj. družbo Trgograd iz Litije, načrtuje gradnjo novega objekta na območju današnjega makadamskega parkirišča na Novem trgu in v severnem delu parka, preostale zelene površine pa spremeniti v tlakovano urbano ploščad.

Iz društva so danes sporočili, da so omenjeno anketo izvedli v treh korakih: prva je bila prek njihove spletne strani, v sodelovanju z zavodom Zora so izvedli še anonimno anketiranje prek t.i. Zbiralnika idej, ki so ga za nekaj časa postavili na Novem trgu, kasneje pa še na Glavnem trgu pred nedavno odprto Pisarno celovite urbane prenove.

Skupno so z anketami prejeli 260 glasov. Z načrtovano pozidavo se jih je po podatkih društva strinjalo le osem (oz. 3,08 odst.), 170 anketirancev (65,38 odst.) želi ohraniti obstoječi park in ga razširiti na makadamsko parkirišče, ki je sedaj sicer v zasebni lasti, preostalih 82 anketirancev (31, 54 odst.) pa se strinja s kompromisnim predlogom, da se park ohrani, novi stanovanjsko-poslovni objekt pa zgradi le na parceli parkirišča.

»V Društvu Novo mesto ves čas pozorno spremljamo dogajanja okoli umeščanja novega objekta v območje parka pred Kulturnim centrom Janeza Trdine, po dopustih pa bomo organizirali tudi okroglo mizo o t.i. privatizaciji javnega prostora s strani kapitala in krizi urbanizma, torej o dveh družbeno-prostorskih pojavih, ki smo jima priča tudi v tem primeru,« so še dodali v društvu.

M. M.

