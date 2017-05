Triperesna deteljica zmag za Šentjernejčane

16.5.2017 | 14:00

Felix AT in Vojo Maletić - slednji se je uspeha veselil s svojimi bližnjimi.

Šentjernej, Komenda - Preteklo nedeljo so v Komendi potekale 6. kasaške dirke. Člani Kluba za konjski šport Šentjernej so tokrat poskrbeli za odlične rezultate, kot sporočata Lana Zrinjanin in Rok Hočevar.

Vojo Maletić je konja Felixa (AT) iz hleva Rumpretovih pripeljal do prve zmage v karieri. Zmaga je še toliko bolj vredna ker je prišla po hudi poškodbi hrbtenice in dveletnem premoru. Lastniki in trener Vojo Maletić so ves ta čas verjeli v Felixa in potrpežljivo čakali. Po lanski vrnitvi na tekmovalne steze jih je Felix razveselil in nabral kar nekaj lepih uvrstitev na nagrajena mesta. Letos pa je potrdil dobro formo z zmago in spodbudnim časom 1.19,7 na razdalji 1.800 metrov.

Dior MS in Igor Novak.

Drugo zmago sta za Šentjernejčane privozila že standardna zmagovalca Dior MS in Igor Novak. V spominski dirki Janka Juhanta sta s suverenim finišem konkurenco pustila za seboj za nekaj dolžin in že pred ciljem lahko proslavljala zmago. Dirko sta končala s časom 1.19,0 na razdalji 1.800 metrov.

Anita (FR) in Vito Šadl.

V zadnji točki dneva sta v malce okrnjeni konkurenci še piko na i postavila Vito Šadl in Anita (FR) iz hleva Judeževih s časom 1.19,6 na razdalji 1.800 metrov. Z zmago sta potrdila, da se trdo delo in potrpljenje povrneta ter da se tudi Anita vrača na stare, zmagovalne tire. Kljub slabši zasedbi konj je finiš dirke bil tako izenačen, da so zmagovalca lahko določili šele po ogledu fotofiniša.

Poleg treh zmag so člani Kluba za konjski šport Šentjernej dosegli še kopico lepih uvrstitev. Giselle je na vajetih Lane Zrinjanin z drugim mestom spet pokazala, da postaja zelo resna konkurenca v skupini konj začetnikov. Obe kobili iz hleva Simončič sta potrdili dobro formo – Rucoea Spritz (IT) je bila 3., Sharon and Glory (IT) pa odlična 2. Anush A in Janez Košak sta spodbudno začela sezono s tretjim mestom. Četrta sta v svojih dirkah bila še Los Angeles iz hleva Judež in Tibuja NS (IT) iz hleva Novak, peto mesto je pa dosegel Fin Hollow z Janezom Košakom.

Kasaška karavana se naslednji teden seli v Prlekijo, junija pa bodo dirke bližje našim krajem: v Krškem (4. junija) in Šentjerneju (25. junija).

L. M., foto: Anja Medle, Petra Retelj

Galerija