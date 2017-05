FOTO: Mladi kuharji za zlato kuhalnico

16.5.2017 | 15:10

Mladi so pokazali obilo kuharskega znanja. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Srednja šola za gostinstvo in turizem je danes gostila peto od dvanajstih regijskih tekmovanj za zlato kuhalnico, na katerem so svoje kuharsko znanje (in tega ni bilo malo) pokazali učenci šestih osnovnih šol, in sicer: OŠ Krmelj, OŠ Ob Rinži Kočevje, OŠ Blanca, OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični, OŠ Šmarjeta in OŠ Bršljin. Na državno tekmovanje, ki bo 18. oktobra v Kranjski Gori v okviru Gostinsko-turističnega zbora Slovenije, sta se z osvojenim zlatim priznanjem uvrstili ekipi osnovnih šol iz Blance in Šentvida pri Stični, ostale pa so dobile srebrno, kar pomeni, da so (vsi) skuhali dobro.

Kuharsko tekmovanje, ki poteka pod okriljem Turistične zveze Slovenije in Turistično gostinske zbornice, je namenjeno učencem osnovnih šol od 6. do 8. razreda. Letos so se tričlanske ekipe pomerile v pripravi kranjske klobase kot osnovne sestavine glavne jedi in sladkih skutinih štrukljev kot sladice, pod drobnogled pa je jedi vzela petčlanska ekipa, sestavljena iz treh članov društva kuharjev in slaščičarjev, strokovnega učitelja srednje šole, kjer organizirajo tekmovanje, in predstavnika dijakov.

Srečko Koklič, predsednik komisije, je med drugim dejal, da ga preseneča, kaj vse otroci iz osnovnih šol pripravijo, tako da marsikateri krožnik, ki ga je okusil in videl na teh regijskih srečanjih, lahko postavijo ob bok dijakom srednjih šol, lahko pa bi ga postavili tudi na mizo v restavraciji.

M. Ž.

