V Krškem uradno odprli posavski večgeneracijski center

16.5.2017 | 17:25

V projekt so se povezali Ljudska univerza Krško, ZPTM Brežice in Družinski inštitut zaupanje iz Sevnice. Na fotografiji z januarske novinarske konference: Mateja Gerjevič, Nataša Kršak in Damjan Ganc. (Foto: B. B., arhiv DL)

Krško - V središču Krškega so v prostorih na Cesti krških žrtev danes uradno odprli sedež Večgeneracijskega centra Posavje, ki skupaj z enotama v Brežicah in Sevnici dejavnosti za izboljšanje socialnega vključevanja in položaja različnih ciljnih ter ranljivih skupin izvaja v šestih občinah Posavja. Nosilka projekta je Ljudska univerza Krško.

Direktorica Ljudske univerze Krško Nataša Kršak je od odprtju krškega večgeneracijskega centra za STA povedala, da projekt s 575.000 evri financirata ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter evropski socialni sklad, pri tem sodelujoče občine in partnerske organizacije pa so zagotovile dodatnih nekaj manj kot 180.000 evrov.

Pri tem regijskem projektu sodelujeta še brežiški Zavod za podjetništvo, turizem in mladino ter sevniški Družinski inštitut zaupanje. Projekt sicer od začetka januarja izvajajo v občinah Krško, Brežice, Sevnica, Radeče, Bistrica ob Sotli in Kostanjevica na Krki. Pri projektu sodelujejo še zavod za zaposlovanje, centri za socialno delo, otroški vrtci, osnovne in druge šole, različna društva, domovi starejših občanov in druge organizacije.

Projekt večgeneracijskega centra, ki bo potekal do 30. septembra 2021, je namenjen vsem generacijam in še posebej ranljivim ciljnim skupinam, je še povedala Kršakova.

Današnjega odprtja se je namesto v Ljubljani zadržane ministrice Anje Kopač Mrak udeležil direktor direktorata za družino Andrej Del Fabro. Kot je navedel, gre za odprtje enega od 15 večgeneracijskih centrov po državi. Za celoten projekt bodo odšteli nekaj več kot 8,6 milijona evrov, za posamezni center pa bo šlo nekaj več kot pol milijona evrov.

Pristojno ministrstvo bo vsak center na letni ravni podprlo s približno 120.000 evri, štiri petine denarja zanje prispeva evropski socialni sklad.

Projekt je po poročanju STA usmerjen predvsem v dejavnosti za ranljive skupine prebivalstva in preprečevanje socialne izključenosti. Omenjeni centri naj bi postali predvsem prostor srečevanja v lokalnem okolju oz. nekakšna "javna dnevna soba", hkrati naj bi v teh skrbeli za vrsto dejavnosti, ki so namenjene družinam in posameznikom, različnim usposabljanjem ter izobraževanjem, je še dodal Del Fabro.

Večgeneracijski center v Krškem deluje v prostorih, ki so last Občine Krško. Zadnji dve leti v njem vadi orkester Big band Krško, ki se je tudi priključil omenjenemu projektu.

Po današnjem odprtju centra ministrstvo v Kulturnem domu Krško pripravlja še posvet o reorganizaciji centrov za socialno delo, na katerem pričakujejo ministrico Kopač Mrakovo in direktorico direktorata za socialne zadeve Tanjo Amon.

M. M.