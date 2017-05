Jon Judež se je z evropske naravoslovne olimpijade vrnil z bronom

Predstavniki Slovenije na letošnjem tekmovanju, z bronastim Jonom Judežem (drugi z desne) vred. (Foto: FB stran Gimnazije Novo mesto)

Novo mesto - Na evropski naravoslovni olimpijadi, ki je med 7. in 14. majem potekala na Danskem, je šest slovenskih srednješolcev doseglo odličen rezultat. Z olimpijade so se vrnili s srebrno in bronasto medaljo, so sporočili iz Zveze za tehnično kulturo Slovenije.

Ekipa v sestavi Klemna Bogataja z Gimnazije Škofja Loka, Aleša Globočnika z Gimnazije Kranj in Maše Predin z II. gimnazije Maribor je osvojila srebrno medaljo. Ekipa, ki so jo sestavljali Ana Meta Dolinar in Tijan Prijon z Gimnazije Bežigrad ter Jon Judež z Gimnazije Novo mesto, pa je osvojila bronasto medaljo.

Na olimpijado, na kateri je sodelovalo 50 ekip iz 24 držav, so se uvrstili kot najboljši na državnem tekmovanju iz znanja naravoslovja, ki ga organizira Zveza za tehnično kulturo Slovenije.

Evropska naravoslovna olimpijada, na kateri se dijaki merijo v iskanju rešitev znanstvenih problemov s področja naravoslovja - biologije, kemije in fizike, je bila po poročanju STA prvič organizirana leta 2003, Slovenija se je na posebno povabilo tekmovanju pridružila leta 2007.

Prihodnje leto pa bo olimpijado gostila prav Ljubljana, in sicer med 28. aprilom in 5. majem.

Jonu iskreno čestitamo!

M. M.