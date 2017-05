Avtomobila v nesreči na AC povsem uničena

16.5.2017 | 18:05

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Na avtocesti pri izvozu Novo mesto-vzhod sta danes dopoldne okoli 9.40 trčili dve osebni vozili. Novomeški poklicni gasilci so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj ter odklopili akumulatorja. Obveščene so bile pristojne službe. Vozili sta bili v nesreči povsem uničeni, poškodovanih k sreči ni bilo, so danes sporočili iz ReCO Novo mesto.

V Posavju je dan minil bolj mirno.

Na spletnih straneh Uprave za zaščito in reševanje med drugim še poročajo, da se je zjutraj po 7. uri v naselju Griček pri Željnah (občina Kočevje) zaradi podtalnega tlenja premoga iz zemljine kadilo. Gasilci PGD Šalka vas so ugotovili podtalno tlenje na štirih mestih, območja ročno tlenja potrebno uporabiti gradbeni delovni stroj, intervencijsko posredovanje pa bo predvidoma dolgotrajnejše.

M. M.