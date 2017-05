V nesreči umrl 86-letni voznik mopeda

17.5.2017 | 06:55

Včeraj ob 18.55 uri se je na lokalni cesti Kostanjevica na Krki-Oštrc, v Globočicah na območju Upravne enote Krško, zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 86-letni voznik mopeda. Nesreča se je zgodila, ko je 36-letni voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri Kostanjevice na Krki proti Oštrcu. V desnem ovinku je z vozilom vozil po levi strani vozišča in trčil v 86-letnega voznika mopeda, ki je padel na vozišče in se tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče umrl.

Ogleda kraja prometne nesreče sta se udeležila tudi preiskovalna sodnica in

okrožni državni tožilec. Preiskovalna sodnica je za pokojnega odredila

sodno obdukcijo. Za povzročitelja nesreče, ki je prav tako potreboval

zdravniško pomoč, je bil odrejen strokovni pregled. Policisti bodo po

zaključeni preiskavi zoper 36-letnega moškega na pristojno tožilstvo podali

kazensko ovadbo.



Voznik mopeda je letos četrta smrtna žrtev prometnih nesreč na našem

območju. V enakem obdobju lanskega leta je za posledicami prometnih nesreč

umrlo sedem ljudi.

Gasilci odpirali vrata

Ob 13.44 so v naselju Križ, občina Sevnica, gasilci PGD Sevnica s tehnično intervencijo odprli vrata kombiniranega vozila.

Ob 19.33 pa so na Cesti 4. julija v Krškem gasilci PGE Krško s tehnično intervencijo omogočili vstop v stanovanjski objekt.

Gorel odpadni papir

Ob 22.23 je na Ljubljanski cesti v Kočevju zagorela vsebina plastičnega zabojnika za papir. Gasilci PGD Kočevje so požar pogasili. Zabojnik je uničen.

Voda spet pitna

Komunala Sevnica obvešča, da je obvestilo o prekuhavanju pitne vode na vodovodu Mladetiče-Gabrijele - Pijavice z včerajšnjim dnem preklicano.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 7.00 do 8.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŽNA;

- od 8.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JURNA VAS;

-od 10.00 do 11.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS2;

- od 18.00 do 18.30 pa spet odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŽNA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 7.30 do 10.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. MOKRO POLJE 1985;

- od 10.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VODOVOD RATEŽ 1989.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LISEC in TP LISEC 2.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Brunk, Gorelce, Cerovec, Srednik Cerovec in Glino Gaj med 8. in 14. uro in na področju nadzorništva Brežice na območju TP Vitovc Stankovo izvod Stankovo omrežje med 10. in 14. uro.

M. K.