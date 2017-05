Vsaj za en dan na osmem mestu

17.5.2017 | 08:50

Filip Dangubić je proti Radomljam dosegel svoj 13 gol v sezoni ...

... Tonči Mujan pa tretjega. (Foto: Martin Metelko, m24)

Krško - Krčani so se s pričakovano zmago proti odpisanim Radomljam vsaj za 24 ur prebili na rešilno osmo mesto prvenstvene lestvice. Na deveto so izrinili Aluminij, ki ga danes čaka tekma v Velenju proti sedmouvrščenemu Rudarju, ki ima toliko točk (38), toliko kot Krško.

Čeprav so se Radomljani kar dobro merili s favoriziranimi Krčani, so slednji zasluženo dobili prvi polčas. V svojih akcijah so bili konkretnejši, imeli so več priložnosti in v 31. minuti je po podaji Nikole Gatarića z natančnim strelom zadel Filip Dangubić. Zanj je bil to 13. zadetek v sezoni, s čimer se je na lestvici strelcev izenačil z Daliborjem Volašem (Celje). Oba za vodilnima Velenjčanoma Dominikom Glavino in Johnom Maryjem zaostajata še za tri zadetke.

Krčani so sicer imeli še eno lepo priložnost ob koncu polčasa, ko je Aljaž Ivačič obranil strel Tončija Mujana z dobrih desetih metrov, enega od dveh nevarnejših strelov gostov pa je v 28. minuti sprožil Denis Lidjan, a se je izkazal vratar Krčanov Marko Zalokar.

V uvodu drugega dela so bili nekoliko konkretnejši Radomljani, toda v 63. minuti so vodstvo podvojili gostitelji. Po protinapadu in podaji Roberta Pušaverja je tretjič v sezoni zadel Mujan. Po zadetku so Krčani malce umirili dogajanje, kljub temu pa si priigrali še nekaj polpriložnosti, na drugi strani pa Radomljani niso znali ogroziti krškega vratarja.

Zato pa je še enkrat, v 85. minuti, z glavo zagrozil Dangubić, a Ivačič ni imel pretežkega dela, tako kot ne po strelu Ibrahima Mensaha v 90. minuti. Ivačič je nato posredoval še v tretji minuti sodniškega dodatka, ko je z desne strani iz bližine znova sprožil Dangubić.

Krčani bodo v 35., predzadnjem krogu v nedeljo gostili Koper, v zadnjem krogu pa jih čaka gostovanje v Mariboru.

Aluminij na drugi strani poleg današnje tekme v Velenju v 35. krogu gostijo Domžale, v zadnjem krogu pa gredo na gostovanje k Olimpiji.

Od klubov, ki se borijo za obstanek, še najbolj ugoden razpored do konca prvenstva čaka Rudarja, ki v predzadnjem krogu gostujejo v Celju, v zadnjem pa bodo gostili odpisane Radomlje.

Krško - Kalcer Radomlje 2:0 (1:0)

Stadion Matije Gubca, gledalcev 900, sodniki: Borošak (Spodnji Duplek), Kordež (Ljubljana) in Perger (Maribor).

Strelca: 1:0 Dangubić (31.), 2:0 Mujan (63.).

Krško: Zalokar, Šturm, Vuklišević, Krajcer, Pušaver, Pavić (od 58. Dušak), Kovačič (od 59. Kosić), Mensah, Dangubić, Gatarić (od 82. Sokler), Mujan.

Kalcer: Ivačič, Kumer (od 69. Vasilj), Jazbec, Zukić, Marinšek (od 53. Gajić), Barukčić, Lidjan, Rokavec (od 61. Krcić), Janković, Cerar, Nunić.

Rumeni kartoni: Gatarić; Lidjan, Rokavec, Krcić.

Rdeči karton: /.

* Izidi, 34. krog:

- torek, 16. maj:

Krško - Kalcer Radomlje 2:0 (1:0)

Koper - Olimpija 1:1 (0:0)

- sreda, 17. maj:

17.00 Domžale - Gorica

18.00 Rudar Velenje - Aluminij

20.15 Maribor - Celje

- lestvica:

1. Maribor 33 20 9 4 61:27 69

2. Olimpija 34 16 9 9 48:34 57

3. Domžale 33 16 6 11 61:40 54

4. Gorica 33 14 11 8 45:38 53

5. Koper 34 12 13 9 42:38 49

6. Celje 33 13 9 11 41:37 48

7. Rudar 33 10 8 15 46:48 38

8. Krško 34 8 14 12 38:48 38

9. Aluminij 33 9 9 15 36:53 36

10. Radomlje 34 1 8 25 22:79 11

B. B.