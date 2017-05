Šport Špas na OŠ Šmihel

17.5.2017 | 11:00

Novo mesto - V četrtek, 11. maja, smo imeli na OŠ Šmihel športni dan Šport Špas, tradicionalno medgeneracijsko druženje, ki promovira zdrav duh v zdravem telesu in fair-play. Najprej smo se zbrali na igrišču in se skupaj ogreli. Po ogrevanju so prvošolci, drugošolci in tretješolci odšli v telovadnico, četrtošolci in petošolci pa so se igrali na igrišču. Šestošolci so odšli na Trško goro, osmošolci in devetošolci pa na Loko, kjer so imeli športne igre z žogo.

Po malici smo imeli medoddelčno tekmovanje. Dečki in deklice so tekmovali v nogometu, hokeju, med dvema ognjema, štafetnih igrah … Vsi so zelo glasno navijali za svoje ekipe in močno trepetali z nogami. V zraku je bila velika napetost. Medtem, ko so se ostali razred potegovali za zmago, so šestošolci osvojili vrh Trške gore.

Ta dan se je odvijal tako hitro, da je ura kmalu odbila enajst in vsi smo se zbrali na igrišču, da bi podelili priznanja najstarejšemu in najmlajšemu udeležencu ter dvema najštevilčnejšima družinama. V igrah z žogo so po triletjih priznanja za najboljše razrede po številu zbranih točk prejeli 3. a, 5. b in 8. b. Ob koncu dneva smo se igrali na igrišču.

Dan je bil lepo izpeljan, druženje med učenci, učitelji, starši in starimi starši pa je bilo prijetno.

Lea Brodar in Naja Rangus, 5. c in novinarski krožek.

