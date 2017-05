Sevniška Kopitarna je lani močno povečala dobiček

17.5.2017 | 11:50

Foto: B. B., arhiv DL

Sevnica - Kopitarna Sevnica, ki po prestrukturiranju v Sloveniji zaposluje 131 ljudi, je lani ustvarila nekaj več kot 8,49 milijona evrov prihodka in prodajo glede na predlansko okrepila za skoraj osem odstotkov. V družbi so hkrati ustvarili nekaj več kot 275.000 evrov čistega dobička in s tem primerljivi predlanski izid presegli za skoraj 75 odstotkov.

Vršilka dolžnosti direktorja Kopitarne Marija Grm, ki je vodenje družbe po odhodu Marjana Kurnika prevzela sredi decembra lani, pred tem pa vodila tamkajšnje računovodstvo, je za STA ocenila, da Kopitarna dobro poslovanje nadaljuje tudi letos.

V prvem četrtletju je namreč prodala za nekaj več kot 2,16 milijona evrov izdelkov, s čimer je primerljivi lanski izid presegla za dobrih šest odstotkov. Hkrati je ustvarila nekaj več kot 63.000 evrov čistega dobička in pri tem glede na lanskega zabeležila nekaj več kot 41-odstotno rast.

Dodala je, da si Kopitarna ob koncu leta obeta nekaj manj kot devet milijonov evrov prodaje, kar predstavlja 5,5-odstotno rast. Hkrati naj bi ustvarila nekaj več kot 295.000 evrov čistega dobička in primerljivi lanski izid presegla za dobrih sedem odstotkov.

Projekt v Apatinu ustavili

V Kopitarni so za naložbe lani odšteli nekaj več kot 610.000 evrov, medtem ko letos zanje načrtujejo nekaj manj kot četrt milijona evrov. Lani so največ vložili v nove stroje za izdelavo čevljarskih kopit, stroj za njihovo žigosanje in novo tovorno vozilo. Pognali so tudi 600.000 evrov vredno novo linijo za izdelavo čevljarskih kopit.

Glede nameravane gradnje nove Kopitarnine tovarne v srbskem Apatinu je Grmova pojasnila, da so projekt ustavili in da ga ne nameravajo nadaljevati.

V matični družbi so lani na novo zaposlili 11 ljudi in enako število v skupini, v Sevnici, Zagrebu in Beogradu pa zdaj zaposlujejo skupaj 180 ljudi. V matični družbi letos načrtujejo štiri in na ravni skupine do osem dodatnih zaposlitev.

Vpeti v mednarodno okolje

Kopitarna sicer po prestrukturiranju med letoma 2010 in 2012 dobro okreva, saj je družba, ki je še leta 2010 poslovala z 230.000 evri izgube, že leto kasneje stopila na pot pozitivnega poslovanja.

Dobiček odtlej raste, rast pa je po mnenju uprave posledica celostne prenove poslovnega modela. V njenem okviru je Kopitarna proizvodnjo obutve preselila v Srbijo, med drugimi ukrepi pa uvedla vrsto novih izdelkov in število lastnih trgovin s štirih povečala na 39.

Od teh jih ima v Sloveniji 16, na Hrvaškem 17, v Srbiji pet in eno v Črni gori. V Sloveniji in na Hrvaškem so lani odprli po eno, medtem kot so v Srbiji štiri zaprli. Letos so po eno novo trgovino odprli v Sloveniji, Srbiji in na Hrvaškem.

V svojih trgovinah ustvarijo znaten del prihodka. Kopitarna, ki približno tri petine prihodkov ustvari s prodajo obutve, ob tej izdeluje še čevljarska kopita, podplate in napenjalce za čevlje. Kar 95 odstotkov zadnjih izvozi. V Sloveniji proda 35 odstotkov proizvodnje, med glavnimi trgi so še Hrvaška, Srbija, Nemčija, Italija, Avstrija in Madžarska.

Družba je lani praznovala 130-letnico ustanovitve. Nemška družina Winkle je namreč v Sevnici leta 1886 ustanovila podjetje za proizvodnjo čevljarskih kopit, ki so ga leta 1946 preimenovali v Kopitarno. Winkle je tudi Kopitarnin 12-odstotni lastnik in njen pomembni partner.

B. B.