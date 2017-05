FOTO: Peta Parada učenja od Loke do Pumpnce

17.5.2017 | 12:50

Med številnimi nastopajočimi so bili tudi mladi folkloristi z OŠ Drska. (Foto: M. M.)

Nagrajenci fotografskega natečaja Danes za jutri. (Foto: M. M.)

Parada učenja k obisku vabi tudi popoldne in zvečer, ko bo koncert Marjana Novine. (Foto: M. M.)

Novo mesto - V.d. direktorice RIC Novo mesto Marjeta Gašperšič in novomeški podžupan Boštjan Grobler sta dopoldne na Loki tudi uradno odprla letošnjo Parado učenja. Aktivnosti oz. vrsta delavnic poteka že od jutra, pestro pa bo vse do večera. Na stojnicah se sicer predstavljajo društva in izobraževalne ustanove.

»Na današnji Paradi učenja je bilo dopoldne udeležencem na voljo osem delavnic, popoldne jih bo še šest s pestrim dogajanjem na Loki in Pumpnci. Lahko bodo poskusili žonglirati, preverili svoje bobnarsko znanje, izdelali nakit iz naravnih materialov, reciklirali oblačila, spremljali plesne in glasbene nastope, zvečer pa bo nastopil še Marjan Novina. Dogodki so namenjeni vsem občanom, vsem generacijam,« je za Dolenjski list povedala Gašperšičeva in dodala, da je RIC k letošnji izvedbi projekta, ki sicer poteka pod okriljem Andragoškega centra Slovenije, privabil več kot 45 različnih zavodov, društev in institucij.

Kot omenjeno, so dopoldne na delavnicah iz majic izdelovali torbice, iz starih čevljev naredili cvetlične lončke, izvedli skupinske igre na prostem in se poučili o ekoloških čistilih, dogajanje pa je podprla tudi Mestna občina Novo mesto, ki skupaj s Komunalo Novo mesto in Cerodom izvaja projekt Vse se vrača. Njihove nalepke lahko dobite tudi na eni od današnjih stojnic na Loki.

»Popoldanski program bo prilagojen tudi družinam, saj smo organizirali varstvo za otroke,« je dodala Gašperšičeva.

Na dopoldanskem odprtju so razglasili tudi zmagovalce fotografskega natečaja Danes za jutri, na katerem je tretjo mesto osvojila Natalija Sintler, drugo Simona Tasič in prvo Joao Sousa. Slednji prihaja s Portugalske in nekaj časa biva v AKC Sokolc, kjer spremlja nastajanje tamkajšnjega dobrodelnega triptiha, v zahvalnem govoru pa je danes med drugim povedal, da je Slovenija, predvsem pa Novo mesto izjemno gostoljubno in naj se tega bolj zavedamo, kot si priznamo.

Dodajmo še, da bodo popoldne od 16. ure dalje poleg vrste novih ustvarjalnih delavnic na voljo tudi brezplačne vožnje z Rudolfovim splavom.

Parada učenja je del Tedna vseživljenjskega učenja, ki pa že nekaj let ni več zgolj teden brezplačnih izobraževalnih vsebin. »Teden vseživljenjskega učenja pri nas poteka do konca junija, prireditve pa so organizirane skoraj vsak dan, zato vabim k obisku naše spletne strani, kjer se nahaja spored prireditev in njihov opis, in, kar je vredno poudariti, vse je brezplačno,« je zaključila Gašperšičeva.

M. M.

