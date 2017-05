Nova ekološka bomba v Beli krajini? Z »nujno« nujno na urgentni center

17.5.2017 | 18:30

Dogajanje v naši regiji je bilo tudi v minulem tednu zelo pestro. Poleg izsiljevalskih virusov v Revozu, streljanja pri Kostanjevici in velikega požara pri Mirni Peči so naši novinarji naleteli tudi na druge zanimive zgodbe:

Enormne količine kalija v zemlji v okolici Črnomlja

Analize so pokazale, da je v zemlji, ki so jo desetletje gnojili z digestatom iz Črnomaljske bioplinarne, vsebnost kalija za več kot 17-krat višja od dovoljene. Ker gre za snovi, ki jih rastline ne porabijo, se kopičijo v zemlji ali pa se izpirajo v podtalnico. V ekološkem društvu Proteus ocenjujejo, da so podobno visoke tudi koncentracije drugih nevarnih elementov, ki jih vsebuje digestat, zato je že slišati napovedi, da se bodo, če bodo pri odgovornih naleteli na gluha ušesa, posegli po radikalnih ukrepih.

Ko vas pokličejo zaradi 13 let starega dolga

Novomeščanka je pred časom prejela klic družbe za izterjavo, ki je od nje terjala plačilo 13 let stare položnice Zarje. Ker zaradi dobrih desetih evrov ni želela dodatnih težav, je znesek plačala, a je čez nekaj dni dobila še en klic, v katerem so jo tokrat terjali še za zamudne obresti, ki znašajo celo več kot osnovni dolg. Je izterjava tako starega dolga sploh možna in kako je v takih primerih z zamudnimi obrestni preberite v novi številki Dolenjskega lista.

Z napotnico »nujno« nujno na urgenco

Na vašo pobudo smo se lotili še ene precej bizarne prakse, s katero se srečujejo pacienti z napotnico, ki ji je osebni zdravnik pripisal oznako »nujno«. Namesto v točno določeno specialistično ambulanto v bolnišnici morate z njo najprej v urgentni center, kjer opravijo še en podoben ali celo enak pregled kot ga je opravil že zdravnik v zdravstvenem domu. Koliko to prispeva k preobremenjenosti zdravstvenih delavcev in daljšanju čakalnih vrst lahko samo ugibamo, a prav dolge čakalne vrste so na drugi strani tudi razlog, da se bolnišnica sploh odloča za tako prakso.

