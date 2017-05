Pestra belokranjska Parada učenja

17.5.2017 | 17:00

Črnomelj - Danes na 14 mestih po vsej Sloveniji poteka Parada učenja–dan učečih se skupnosti. Belokranjska parada, ki jo je pripravil Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj, je bila v tukajšnjem kulturnem domu in v njegovi okolici. Njeno sporočilo je bilo Igrajmo se vse življenje.

Po uradni otvoritvi v kulturnem domu, si je bilo mogoče do 14. ure marsikaj ogledati in tudi kupiti na stojnicah pred domom. Na zelenici, ploščadi in parkirišču kulturnega doma pa so pripravili številne igre. Obisk Parade učenja je bil velik, leta pa niso bila pomembna, saj so bili med obiskovalci od najmlajših do najstarejših.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

Galerija