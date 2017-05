Metliški župan Darko Zevnik o naložbah v občini

17.5.2017 | 18:00

Metlika - Metliški župan Darko Zevnik je danes pripravil novinarsko konferenco, na kateri je predstavil projekte v občini v letošnjem letu. Pri prostorskem načrtovanju je omenil spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta (OPN) in konservatorski načrt za prenovo starega mestnega jedra. Pripravljajo tudi projektno dokumentacijo za prenovo Mestnega trga.

Pripravljajo pa tudi občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za poslovno cono Gradac, objavljena sta razpisa za izbiro izvajalca za ureditev in rekonstrukcijo ceste v poslovni coni Novoteks ter za komunalno ureditev prve faze poslovne cone pri Pildu. Velik zalogaj bosta ureditvi cestne infrastrukture v Gradcu in Grmu. Sicer pa bodo nadaljevali z urejanjem ceste v Bočki, kar nekaj rekonstrukcij cest pa bo po krajevnih skupnostih.

Sicer pa bodo kmalu začeli z obnovo komunalne infrastrukture v starem delu Metlike, v Dragomlji vasi bodo obnavljali vodovod, v Rosalnicah pa jih čaka ureditev lastništva zemljišča, kjer stoji čistilna naprava. Konec junija bo zaključen razpis za izbiro koncesionarja za javno-zasebno partnerstvo za energetsko sanacijo javnih objektov, ki so v občinski lasti. Metliška občina pa se je skupaj s partnerji občinama Semič in Kamanje, LAG Kamanje in Kompasom iz Novega mesta s projektom Doživetje skrivnosti voda uspešno prijavila tudi na javni razpis Interreg Slovenija-Hrvaška. V metliški občini bodo v okviru projekta posebno pozornost namenili Obrhu in prezentaciji perišča in napajališča za živali. Kot del učne poti pa bo urejena najdaljša kraška jama v Beli krajini Zdenc in njen potok Vidovec.

Besedilo in fotografiji: M. B.-J.